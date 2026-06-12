重新看見成長的不安與勇氣 音樂劇《魔女宅急便》飛向台灣

日本原版音樂劇《魔女宅急便》將於今夏首度登上台灣舞台。（牛耳藝術提供）

日本原版音樂劇《魔女宅急便》將首度登上台灣舞台，並以「交響樂全新製作版」全球首演登場。本劇改編自日本作家角野榮子同名原著小說，自2017年起在日本五度公演，場場爆滿，今年將由日本原版團隊首度來台，帶來這段關於飛行、成長與自我尋找的故事。

主角琪琪是一位13歲的見習魔女，她與黑貓吉吉離開家鄉，獨自前往陌生城市展開修行。對孩子而言，這是一場有掃帚、黑貓與飛行魔法的冒險；但隨著年紀增長，觀眾也會逐漸看見故事裡更貼近現實的一面。從離家求學、初入職場，到第一次在陌生城市建立生活，琪琪的故事之所以能跨越世代，正因為它不只描寫魔法少女的飛行，也描寫每個人在成長過程中都可能遇見的不安、挫折與自我懷疑。

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現年91歲的原作者角野榮子表示，真正的成長往往發生在著陸之後、在人與人的相遇之間。導演與編劇團隊指出，琪琪的故事不只是關於飛行的魔法，更是關於「相信自己的力量」。每個人在面對現實磨難所展現的韌性，正是每個人心中固有的「魔法」，這讓作品不僅吸引兒童，更能引發成年觀眾的深刻共鳴。

此次《魔女宅急便》的台灣公演將以交響樂全新製作版登場。（牛耳藝術提供）

音樂劇版本則讓這份成長感回到劇場現場。導演岸本功喜表示，文字與影像各有美好的表達方式，但音樂劇最珍貴之處，是演員與觀眾同在一個空間中，透過歌唱、肢體與呼吸，將情感直接傳遞出去。因此琪琪的不安、勇氣與飛行，不只在劇場被觀看，而是觀眾也能一起感受。

此次台灣公演將以交響樂全新製作版登場。音樂總監小島良太指出，實際探訪台北國家戲劇院與台中國家歌劇院後，感受到兩座場館宏偉的劇場空間，因此將重新進行管弦樂編曲，並集結東京與台北的音樂家及錄音團隊，共同重新錄製全劇的音樂。上個月底，東京團隊已完成部分錄音；近日小島良太也飛抵台北，與本地錄音團隊製作。這也讓此次台灣公演不只是日本原版音樂劇來台，更是一次由日台共同製作的全新版本。

《魔女宅急便》 於7月10日至7月19日在台北國家戲劇院、7月24日至8月2日在台中國家歌劇院演出。票券熱賣中： https://mna.tw/KIKI_MUSICAL_ALL。

《魔女宅急便》音樂劇

2026交響樂全新製作版‧全球首演

✶ 演出時程 ✶

╲ 台北國家戲劇院 ╱

7.10（五）19:30

7.11（六）14:30｜19:00

7.12（日）11:30｜16:45

7.15（三）19:30

7.16（四）19:30

7.18（六）14:30｜19:00

7.19（日）16:45

╲ 台中國家歌劇院 ╱

7.24（五）19:30

7.25（六）14:30｜19:00

7.26（日）11:30｜16:45

7.30（四）19:30

8.01（六）14:30

8.02（日）11:30

節目資訊

原著、監督｜角野榮子（「魔女宅急便」福音館書店）

編劇、導演｜岸本功喜

作曲、音樂總監｜小島良太

共同企劃製作｜富士電視台、RKX International

琪琪｜山戶穗乃葉

蜻蜓｜北川拓實

索娜｜岡村さやか(彩雅)

歐其諾｜阿川建一郎

可琪莉｜上森麻琴

福克奧｜河野駿介

市長｜園岡新太郎

吉吉｜大森未來衣

小琪琪｜高木郁（台北）／大引香凛（台中）

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※ 中文字幕、日文發音

※ 總時長約為 130 分鐘（含中場休息 20 分鐘）

※ 主辦單位保有節目內容、製作及演出卡司異動之權利

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