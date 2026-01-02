重新編輯一座城市 南美館刊物改版

南美館刊物全面改版，從紙上出發，重新編輯一座城市。（南美館提供）

記者林雪娟∕台南報導

新年伊始，南美館在今年迎來新的運營與發展，並啟動刊物全面改版，作為公共討論與觀眾互動重要平台，希望讓民眾看見南美館更多能量，「從紙上出發，重新編輯一座城市」。

改版刊物以報紙《南城》、館刊《臺南美術》與學刊《南美學》為核心，重新思考出版如何為「即時記錄、回應當下」的行動平台。南美館去年底開始與誠品書店台南合作，以主題書展及座談形式，為「全新出版學」揭開序幕。

南美館表示，從籌備處開始，開始發行《南美館月訊》、館刊《覓南美》、中文學刊《南美館學刊》及英文學刊《亞洲藝術與美學》，邀集國內外關心台南美術的專家學者，文字工作者共同編輯、書寫與報導。

除刊物也舉辦座談，而改版後的報紙《南城》首期即介紹屏東另類車鼓陣「呴咧部隊」、「黑袍樂隊」重金屬移工樂團等，了解移工在台灣除勞動外的藝術面向，探索當代藝術在台南的生成與流動。

而《臺南美術》則針對全球雙年展、探討美術館靈魂與本質等，探索台南在歷史與當代轉型間的藝術行動。十日下午也將於誠品書店舉辦講座，希望延伸藝術與城市對話。

南美館表示，在快速運轉時代，刊物是記錄時代變遷重要載體。改版後的三份刊物，嘗試從既有推廣台南藝術路線加入更即時觀察、記錄、編輯與評論，期望進一步連結當代並與國際，將獨特的「台南感性」帶向全世界。