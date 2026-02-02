重新觀光市集名家揮毫迎馬年 大年初一發放發財金沾喜氣

▲重新觀光市集迎春邀請國內三大書法大師現場書寫春聯。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】喜迎甲午馬年，為讓市民們感受濃厚的年節氣氛，重新觀光市集於115年農曆年前夕2月7日辦理「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫活動及大年初一(2/17) 「財神到來送發財金」藉由活動炒熱年節氣氛並分享好運氣，新北市政府高灘地工程管理處及委外合作夥伴歐特儀股份有限公司、麗陽股份有限公司，邀您來沾喜氣。

▲重新觀光市集發送發財金吸引民眾前來共襄盛舉。

高灘處處長黃裕斌表示，春聯揮毫活動特別邀請書法名家錢瑞英老師、李存禾老師、以及廖美蘭老師親臨，老師們以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥語為題，結合馬年意象的創意書體，讓民眾驚嘆不已，現場可感受年節氣氛且能近距離欣賞大師運筆，更能挑選自己喜愛的賀詞，透過揮毫活動，希望將新北高灘地河濱園區打造成兼具戶外運動與文化氣息的親子友善空間，提供市民更多休憩去處。

在大年初一上午9點30分起，重新觀光市集將會有裝扮財神爺獻上新年祝福發送象徵財運滾滾的發財金，每小時將發放300份發財金，共計發放3個梯次，數量有限送完為止，也請民眾不要錯過，走春就來重新觀光市集，祝福大家新年「馬」上好運、財源滾滾來。

市集周邊新北大都會公園的熊猴森樂園及樂遊天地共融遊戲場，遊具好豐富將會是孩子們的最愛玩，是親子共遊的景點，幸福水漾園區，更是拍攝戀人紀念照片的最佳場所，還有可漫步至景觀橋-辰光橋，其設計理念以雙層雙曲線的橋台套疊結構營造觀景平台，飽覽河濱園區的綠意和美景。