重新觀光市集 送春聯發財金

新北市河濱重新觀光市集迎春將於大年初一（十七日）發送發財金，祝福大家新年「馬」上好運。 （新北市府高灘處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

迎接春節到來，新北市高灘處二重疏洪道疏洪十六路旁重新觀光市集七日推出「馬躍新北‧翰墨迎春」書法名家揮毫送春聯，並於大年初一（十七日）辦理「財神到來送發財金」，邀大眾感受年節熱鬧氣氛。

高灘處長黃裕斌表示，春聯揮毫活動邀請書法名家錢瑞英、李存禾及廖美蘭，以「龍馬精神」、「馬到成功」等吉祥語為題，結合馬年意象的創意書體，讓民眾近距離欣賞大師運筆外，也能挑選自己喜愛春聯及客製化的賀詞。

新北市河濱重新觀光市集迎春將於七日邀請三名書法大師現場揮毫送春聯，歡迎民眾參與。 （新北市府高灘處提供）

大年初一上午九時三十分起，重新觀光市集將會有裝扮財神爺發送發財金，每小時發放三百份，共計發放三個梯次，數量有限送完為止。

黃裕斌表示，重新市集周邊的新北大都會公園的熊猴森樂園，以及樂遊天地共融遊戲場，都是親子共遊的景點，幸福水漾園區更是拍攝戀人紀念照片的最佳場所，民眾也可以漫步至景觀橋辰光橋飽覽河濱園區的綠意和美景，邀請民眾春節來新北河濱重新觀光市集周邊走春。