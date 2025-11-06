重新詮釋歷史場域！一窺《Coffee Law 山物所》從森林、咖啡，到建築的詩意對話

整理｜Eason 圖片來源｜無制設計

建築不單單只是城市中矗立的量體，而設計也並不是為了解決問題而存在，隨著時代的演進、文化的傳承，無制設計團隊以當代的思維融合過去歷史與文化的軌跡，為作品《Coffee Law 山物所》重新演繹並活化，透過設計讓空間以「融合與再現」的方式將歷史場域重現，並進一步詮釋出空間獨有的詩意。此作品最終獲得2024金點設計獎的肯定。

作品《Coffee Law 山物所》：一座房子承載著時間靜靜流過的痕跡

此案其前身是一棟1930年代總督府山林課員工的日式宿舍。它位於山麓，成為「0km」的起點，彷彿是一扇門，通往台灣高聳近4000公尺的山林縱深，也是通往自然、歷史與生活之間交錯的詩意空間，他們想讓來到這個空間的每一個人，都能開展一段遇見台灣山林的開始。

台灣的山林因地形落差與氣候變化，孕育出宛如水墨的雲霧森林。那份時而虛、時而實的抽象感，就像一杯咖啡，隨著溫度變化釋放出不同層次的香氣與情感。Coffee Law 便以這樣的意境作為設計的靈魂，將咖啡、森林與空間交織，建構一種當代美學與永續精神的場域回應。

空間如畫：自然映入設計的光影之間

設計策略上，「融合與再現」不只是手法，更是一種對舊時空間的深層對話。遠眺建築，一道金屬反射牆宛如霧中的湖面，映照著原有日式庭園的光影與輪廓。這牆既是遮掩，也是鏡面，彷彿把森林的虛幻意境投影進建築本體，讓人感受到時間與空間交織的輕盈。

反射牆採用斜角折板形式，回應原日式木構造屋的結構語言。這種形體不僅具有幾何美感，也保留傳統木構工藝的精神。然而，金屬板的縫隙中，藏進了爬藤植物的生命，隨著季節更迭悄然蔓延，建築不再只是靜態的空間，而是與自然共生、生長的生命體。

咖啡濾網的靈感：讓光成為空間的香氣

走近一看，金屬板上分布著如繁星般的孔洞，那些細緻開口靈感來自咖啡沖煮的濾網。每一個孔洞像是一道氣味的出口，也是一束光線的入口，經由穿透、反射、散射，在空間中勾勒出如詩般的光影風景。這樣的設計讓人不只是看見建築，更能感受到時間與自然在其中流動，凸顯屬於這個場域獨有的空間詩意。

傳統與現代之間：木屋中的美學橋樑

踏入主建物，這棟歷經歲月洗禮的日式木屋，仍保留著木構的質地與工藝之美。在材質上，其櫃檯處選用木夾板，展現材料本身的紋理，並將戶外金屬折板的語彙延伸至室內。這樣的設計手法如同橋樑，串連傳統與現代，在歷史與創新之間搭建出一段溫柔的對話，也進而展現咖啡品牌的獨特性。

《Coffee Law 山物所》不只是咖啡館，也是一場關於歷史再生、文化延續與空間未來樣貌的實驗。透過設計團隊的巧手規劃，讓人們重新思考一棟老建築除了保存與修復之外，還能如何被賦予新的生命，探討如何與城市、與自然、與人的記憶產生共鳴。這裡，不只是喝一杯咖啡的地方。它是一段風景，一段時間的切片，一場生活與設計的溫柔交會。在這裡，每一束光、每一片葉、每一滴咖啡香氣，都是設計團隊寫給這座城市的詩。

