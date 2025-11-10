重新詮釋辦公空間！在日式復古風情下與自然對話讓創意靈感湧現

整理｜Eason 圖片來源｜光島空間設計



打破傳統辦公室的嚴肅、制式、僵硬之印象，光島空間設計團隊以細膩的敏銳度與專業的設計思維，在將近198平方米的三層樓空間結合新舊語彙，搭配靈活的開放式佈局設計，巧妙應用各種復古與自然元素，營造在戶外辦公、充滿鬆弛感的寫意氛圍，讓人在空間裡恣意揮灑創意。此案不僅在設計美學方面展現創新，同時也展示對原初工作方式的反思，最終獲得2024金點設計獎的殊榮。

圖片來源｜光島空間設計

圖片來源｜光島空間設計

作品「島．作」

這棟改造後的建築，擁有超過一甲子的歲月痕跡，原始紅磚牆、木造屋架、鐵窗窗花，都是它過往生命的證明。設計團隊並未以現代方式抹除這些歷史，而是選擇與它們共存。像是三樓原有的木地板與天花板被完整保留，木頭行走時發出的咿呀聲，成為每日進出會議空間的儀式感，提醒著人們，這裡不只是工作場所，更是歷史流轉中的一部分。

廣告 廣告

圖片來源｜光島空間設計

一樓玄關外牆以燒杉木包覆，營造出樸實沈穩的基調。空間內部則退縮出一塊停車空間，這樣的設計不僅呼應了街坊的生活節奏，也反映出人性化思維：尊重使用者的行動需求，讓空間從一開始就建立起生活感。

當人們踏上仿枯山水意象的石板步道，沿著植栽與牆面自然延展的光影進入室內，一種介於戶外與室內之間的氛圍便悄然生成。這種氛圍，來自空間巧妙引光的設計：屋頂天窗讓自然光灑落於植物與油漆牆面上，像日式庭園般靜謐，也像工作靈感的光芒，一點一點地生長出來。

圖片來源｜光島空間設計

二樓為主要辦公區，沒有系統辦公桌，取而代之的是木造家具、手工屏風與開放層架。這些設計不只回應機能，也回應人性。例如茶水區以蛇紋石流理檯為核心，結合鐵板支撐與木作細節，當早晨泡茶時，陽光灑落其中，不難想像員工間寒暄問安的輕聲細語如何化解一天的忙碌。

圖片來源｜光島空間設計

圖片來源｜光島空間設計

全案於翻修過程並未繪製平面圖，而是工程現場直接手繪，由師傅當場施作，這種方式彷彿將建築當成一件工藝品，在每一筆、每一處細節中注入情感與時間的厚度。像是主管辦公室的白鐵隱藏門，背後藏著一套完整的榫接玻璃隔間，既保留了獨立功能，也透過材質，展現手作工藝最原始、最真實的樣貌。

圖片來源｜光島空間設計

整個空間最動人的，是對「界線」的重新定義。無論是樓層之間的視覺連貫，還是內外之間的自然轉換，這裡沒有絕對的隔間與阻斷。光線、空氣、植物與材料，彼此流動、呼應，如同創作本身的過程，有規則，卻不設限。在《島．作》中，設計不僅回應了建築原貌與使用需求，更是一種生活態度的體現。它用材料說故事，用工藝拉近人與空間的距離，用光與影模糊界線，創造出一個讓人願意長時間停留、思考、交流、甚至放空的場域。

圖片來源｜光島空間設計

圖片來源｜光島空間設計

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk