重新開幕不到3年！新竹「1特色夜市」宣布月底熄燈 市府揭原因

新竹市樹林頭夜市將於今年1月31日熄燈。（圖／翻攝自臉書，樹林頭觀光夜市）

新竹市樹林頭夜市自112年11月重新開幕以來，已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市之一。新竹市政府表示，該夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用。市府去年收到國防部公文，要求依期停止使用並返還土地，經協調後相關使用關係將延至今年1月31日正式終止。

新竹市政府交通處指出，自收到國防部通知以來，市府持續與國防部積極溝通，多次協商，期望能將停車場使用權延長至更長期間，讓市民有更多時間適應。惟最終仍於1月協商終止使用權限。後續配合土地所有權移轉及使用關係終止。

廣告 廣告

產發處說明，本案係因土地權屬變動及使用目的依法調整，原夜市場地及附設停車空間已無法繼續提供使用，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，樹林頭停車場及夜市將自今年2月起停止營業。並已請委外經營廠商配合完成場地點交與安全維護作業，以確保周邊道路通行順暢及公共安全。

產發處提到，樹林頭夜市多年來陪伴許多市民的日常生活，是不少家庭與年輕朋友夜間消費與聚會的重要去處，也承載許多市民共同的城市記憶。夜市每週三、五營運，最後一個營運日將於1月30日。市府誠摯邀請市民朋友在暫停營業前，把握最後營運期間，多多前往消費支持在地攤商，與親友一同走訪熟悉的攤位與美食，為樹林頭夜市這段歷史留下溫暖而難忘的回憶。

產發處強調，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會。同時，亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規劃與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她只是太累了？翁推著亡妻過安檢 一摸才發現她冰冷如屍

「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

范姜彥豐遭爆婚變前「愛打德州撲克」！玩家曝：輸贏上萬 本人發聲了