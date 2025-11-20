重新開機也沒用！LINE「1功能」螢幕全黑 通訊行解答了

LINE於近日傳出故障災情。（示意圖／翻攝自LINE官網）





LINE是台灣民眾生活中不可缺少的一部分，無論是工作聯繫，還是與親友分享日常生活都很實用。然而LINE卻於近日傳出故障災情，有用戶發文表示，有1項功能只要在開啟時，就會呈現「螢幕全黑」狀態，甚至重新開機也無法解決。對此，有通訊行表示，其實這是通訊軟體自身的問題，待下次軟體更新後應該就能全面修復。

有用戶在Threads發文指出，想使用LINE內建的照相功能進行拍照，但詭異的是，明明有按下快門，照片也有被拍下，但相機螢幕卻是呈現全黑狀態，導致只能「盲拍」，根本抓不到拍攝物的具體位置。有網友試過再次開啟應用程式，或是重新開機，依舊還是找不到解方。

面對突如其來的災情，有用戶表示，「目前都是LINE 15.18.1這版本相機出現黑畫面」、「這幾天會遇到LINE內建相機都是黑畫面，但還是可以拍出東西」，還有不少人都紛紛上網求救，表示「哭哭，我的LINE螢幕也是黑的，要怎麼處理啊」、「為什麼我手機LINE無法拍照」。

LINE的相機螢幕呈現全黑狀態。（示意圖／東森新聞）

對此，通訊行「霖霖通信」於16日出面解答，其實這次相機螢幕黑畫面的原因，並非是手機本身造成的。至於要如何恢復正常，霖霖通信指出「只要等待下一個版本的LINE更新」，就能解決問題。

