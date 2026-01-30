「重新閱讀一座被借過的城市」 樹林地方雜誌「樹林怪」發行

新北市樹林社區大學插畫班老師林宗北，結合在地民意代表編寫樹林的地方性雜誌「樹林怪」元月發行。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林社區大學插畫班老師林宗北，基於對鄉土的熱情與重視地方文化傳承，結合在地民意代表，編寫樹林的地方性雜誌「樹林怪」元月發行，林宗北說，長期以來，樹林被簡化為工業區的代名詞，卻在發展過程中承載了無數被忽略的故事與生活記憶，他希望透過「樹林怪」以「怪」為名，回應這座城市被低估、被借過的處境，透過反向思考，引導大眾重新理解樹林的文化紋理與在地樣貌。

林宗北帶領樹林社大的學員歷時一年，透過四場走讀行動、超過25場深度訪談，實地踏查 46個樹林B級景點，撰寫40篇在地故事，並走訪15間友善動物店家，留下珍貴的地方紀錄。

雜誌內容除完整收錄46個B級景點外，也推出「2026樹林友善動物店家地圖」，並規劃兩篇以「十二股圳」與「大巨蛋在樹林」為主題的在地指標性專欄，從歷史、水系與公共議題切入，呈現城市發展與地方生活的交會。

林宗北說，「樹林怪」是一本文字與圖像並行的地方雜誌，融合插畫、速寫、電繪、貼圖與無厘頭書寫風格，創作者超過30人，形成難得的跨世代、跨媒材共創成果，樹林怪創刊發表會於新北市立圖書館樹林分館舉行；同時，「樹林社大－藝術地景展 × 樹林怪原稿展」自即日起至2月26日展出。

「樹林怪」雜誌內容除完整收錄46個B級景點外，也推出「2026樹林友善動物店家地圖」，並規劃兩篇以「十二股圳」與「大巨蛋在樹林」為主題的在地指標性專欄。

