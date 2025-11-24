重新「全糖」出發！723罷免傅崐萁失敗關店 花蓮台派咖啡店重磅回歸

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

726罷免傅崐萁投票前，花蓮一台派咖啡廳「SabiSabi CoffeeSweets」喊話「罷免傅崐萁失敗就關掉」，在罷免失敗後，老闆也霸氣兌現承諾、宣布結束營業。不料僅事隔1月，店家在隔月驚喜公告，將帶著48,969+位花蓮人的祝福，重新在文化古都、全糖台南市重新營業；而店家今（24）日起進行試營運，表示「曾參與花蓮光復救災行動，可憑相關車票、照片、社群文章等兌換本店掛耳咖啡一包」。

花蓮一台派咖啡廳「SabiSabi CoffeeSweets」喊話「罷免傅崐萁失敗就關掉」，老闆也霸氣宣布結束營業。在罷免4個月後，店家轉往台南市重新營業。

（圖／翻攝自SabiSabi CoffeeSweets臉書）

花蓮「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」咖啡店在726罷免傅崐萁投票前夕放話，失敗就關店；不料結果出爐，傅崐萁非但沒被罷掉，還大勝同意票超過1萬6000票。店家隨即在隔日兌現承諾、依約熄燈。僅事隔1月，店家隨即宣布將落腳台南，重新開幕，引起網友熱議。

如今，店家帶著花蓮人的祝福，在今日下午1時開始試營運，並透露，「試營運期間，若您曾參與花蓮光復救災行動，可憑相關車票、照片、社群文章等兌換本店掛耳咖啡一包。」以此感謝大家對花蓮的支持。

