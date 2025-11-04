重新"走進"校園 8歲腦麻童開心上學趣

8歲的小恩，從小患有腦性麻痺，光復洪災發生時，輔助他走路的足踝矯具，被大水無情沖走。整理家園告一段落，但小恩掛念學校，好想揹書包上學，所幸門諾醫院義肢矯具中心，接獲小恩媽媽的求助，為了小恩重新站起來，免費打造一雙印有可愛圖案的新矯具，讓小恩再度穩健地走進校園。

小恩的媽媽：「他一直在吵著說，他要鞋子，他說那這樣子，我要怎麼去學校。」

「(你有沒有很想去上學)，(點頭)。」

儘管學校復學一段時間了，8歲的小恩，還是無法上學，因為輔助他走路不會搖搖晃晃的足踝矯具，在光復洪災時，都被沖走了。小恩的媽媽：「水一來，我先生就馬上關鐵門，我就馬上帶小孩子 衝上樓，衝到二樓 然後看情況，如果不行的話 再衝三樓，(所以弟弟他的那個)，(矯具也被沖走了)，對啊 來不及，要下來拿的時候，已經來不及了。」

小恩媽媽回想起那晚，心有餘悸！小恩從小患有腦性麻痺，行走不便，一旦沒有矯具支撐，就無法安全踏上求學之路。門諾醫院義肢矯具中心接到消息，立刻前往光復。「你看 這隻越來越緊了，我都推不上去了。」

義肢矯具師 吳健銘：「墊腳尖走，然後就像剛剛媽媽說的，就不平衡 容易跌倒，做踝足矯具，我們就先取模回去 再製作，製作完我們再試穿，試穿 是不是又需要再過來。」

矯具製作需2至3週，團隊加快進度，從設計到完工只花6天，還特別準備兩雙鞋送給小恩。門諾醫院團隊也將持續到府評估協助，幫助需要矯具的鄉親，更重新穩健的踏出下一步。「這樣會不會太緊，你覺得不會(太緊)。」

「你要慢慢走喔，慢慢的。」

