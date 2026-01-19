重案回顧／為奪家產！林清岳夥友「狂殺父母106刀」血腥計畫震驚社會

社會中心／洪正達報導

林清岳家中經濟條件優渥，輟學後黃賭毒無所不碰，後來僅因父母在朋友面前數落他，便開始密謀殺人奪產。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區19日早發生一起夫妻命案，由於其子在案發後隨即失蹤，警方認為其子涉嫌重大，正在全力追查下落中，不過若將時序推回28年前，在林口區卻也曾發生一起慘絕人寰的「林清岳弒親案」，起因是林清岳覬覦雙親的龐大財產，並早於案發1年前就已出謀劃策，直到1998年10月11日終於將他的「弒親計畫」付諸行動。

案發當天凌晨3點多，時年僅18歲的林清岳夥同5名友人潛入林口區住家，並拿著菜刀躡手躡腳的前往父母親位在2樓臥室，一群人開始像瘋子一般對著林家父母狂砍，其中林父驚醒以手抵擋導致4隻手指被砍斷，林母則被削去了大半頭皮，林父這才發現下手的人是兒子，大罵他「我是你爸爸耶！」林母則哀求「阿弟，別這樣！」豈料2人的呼喚仍無法讓林清岳停下，總共被狂砍106刀慘死。

林清岳作案當天，與友人狂砍父母親106刀導致死亡，客廳下遺留的瓦斯桶是原本要在作案完畢後將瓦斯桶引爆，可惜最後因酒精膏揮發宣告失敗。（圖／翻攝畫面）



當林清岳發現父母倒臥在血泊中後，擔心他們沒死透，竟找來卓姓女友人對著父母親心臟注射毒針後，又擔心自己被出賣，再要求在場的眾人對著遺體補刀；緊接著又企圖毀屍滅跡，於是又搬來瓦斯桶放在遺體旁邊，打算用酒精膏當「引線」，準備引爆後讓遺體跟著房子一起被燒毀，可惜酒精揮發速度太快，引爆瓦斯的計劃宣告失敗，林清岳最後只能罷手，隨後又開車載著友人到北海岸、陽明山等地夜遊慶功，為即將到手的遺產狂歡。

警方在現場發現兇刀。（圖／翻攝畫面）

當時偵辦該案的警方回憶，原本懷疑這起命案是強盜殺人，再加上林清岳房間內有許多血跡擦拭的痕跡，原本以為他也遭不測，但訪查周遭住戶時，鄰居卻案發時沒有聽到林家飼養的狗有叫聲，因此懷疑是熟人犯案；另一點較奇怪的地方是，林父擋刀的左手4指被砍斷，但手腕上的勞力士手錶卻沒被拿走，屋內也沒有財物被偷走，再加上林清岳案發前一晚帶著友人回家，因此認為他涉案程度相當高。

在案發當天清晨，林清岳帶著朋友們回到家，表示要協助警方調查，但警方反問案發時他們去哪裡後，一群人不但否認犯案，還表示到北海岸、陽明山等地夜遊，說畢還讓警方看他們腿上被叮咬的痕跡；此時有員警眼尖發現林清岳的手指甲有被刻意修剪過，但指縫又有殘存血跡後，當下叫來鑑識人員採集後送驗，經比對後就是林家雙親的血跡，當場戳破林清岳謊言並讓他認罪。

後來警方深入調查時才發現，林清岳的「殺機」起因爲一次父母在朋友面前罵他「不長進」，從案發一年多前就已與友人密謀奪命，最開始原本打算以安眠藥迷昏父母親後，再製造假車禍讓父母墜谷身亡，最後因劑量不足失敗，後來又打算買衝鋒槍射殺，卻又因「幹一票大的」風聲走漏，被賣家坐地起價，導致槍沒買到，最後才決定改用菜刀作案，並與同夥約定好日後將平分遺產、奠儀及保險金。

但讓警方更氣憤的是，林清岳偵訊時表示自己已經殺紅眼，且已「沒感覺」，甚至還誇口說拿到遺產要幫朋友做假牙，而且父母親的最後都會是他的，本來就可以自由取用，為何還要經過他們允許？這根本是父母對不起他。

不過若觀察林清岳的背景，也不難理解他為何會犯下驚天大案；首先林父是知名的外燴總舖師，除了在中國大陸有投資事業外，也曾將土地賣給台電林口電廠大賺一筆，因此家境相當優渥，再加上林父老來得子，對於林清岳相當寵愛，甚至還買了當年相當罕見的筆記型電腦給他。



豈料林清岳五專三年級就輟學，終日與友人流連黃賭毒，甚至為了買毒還開著父母送他的跑車當起馬伕接送傳播妹及應召女，但後來被警方查獲後，收入當場歸零，在伸手要錢時，被父母痛罵「不長進」，於是林清岳思來想去，準備痛下殺手奪取財產。

後來林清岳弒親案歷經一、二審均判他死刑，但他並無悔意，反怒嗆採訪記者「有良心嗎？」，全案直到2002年才死刑定讞，而參與的5名共犯分別判處5年到16年不等的刑期，最終林清岳被槍決前才悔過並皈依佛門，2002年5月6日，林清岳終於伏法，並期盼以器捐贖罪。

不良行為，請勿模仿！

