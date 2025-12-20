重機傳愛兒少機構 新竹雷風車隊120輛聖誕騎士寒冬送暖

新竹雷風車隊二十日舉辦「第十屆聖誕騎士報平安慈善活動」，一百二十輛哈雷重機齊聚新竹，車友化身聖誕老公公，為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

寒冬送暖、重機傳愛！新竹雷風車隊二十日舉辦「第十屆聖誕騎士報平安慈善活動」，一百二十輛哈雷重機齊聚新竹，車友們化身聖誕老公公盛裝上路，為新竹縣市多個弱勢兒少機構送上祝福與關懷，展現民間團體持續十年不間斷的公益行動力。

新竹市長高虹安親自出席活動時表示，雷風車隊連續十年舉辦聖誕公益活動，是新竹市非常珍貴的民間力量，不僅展現車友們對公益的長期投入，也讓孩子們在歲末寒冬感受到社會滿滿的愛與關懷。

高虹安也指出，重機騎士以熱血與行動力聞名，將這份力量轉化為公益能量，不僅提升城市正向形象，也讓新竹成為一座溫暖、有愛的城市。她特別感謝所有參與活動的車友、企業與志工夥伴，讓善意在城市中持續擴散，並祝福活動圓滿成功、孩子們平安健康成長。

活動於下午一點自寶山「啟德吊車」出發，沿途行經德蘭中心、竹北大遠百、新竹仁愛之家、新竹大遠百及新竹巨城百貨購物中心，浩浩蕩蕩的重機車隊吸引不少民眾駐足揮手致意。

雷風車隊創隊隊長、同時也是新竹市補習教育事業協會常務理事蔡宏隆，以及現任隊長、展欣二輪館店長王俊基表示，今年特別邀集台南野鶴團、彰化爆缸車隊、台中四季車隊、鐵玫瑰女子車隊、基隆海妖騎士團及新竹在地雷風車隊等全台多支重機車隊共襄盛舉，總計超過一百二十輛美式重機齊聚新竹，打造全台規模最盛大的聖誕重機公益活動。

活動期間，車友準備了小朋友的聖誕禮物、圖書禮券、新年紅包與糖果，並透過企業與車友聯合募資，募集愛心捐助金額達新台幣四十萬元，全數捐贈予仁愛兒童之家、德蘭中心等單位。其中，彰京開發公司吳文琪董事長及副總于廷威，號召 GoGo 園區團體「台灣之光台積電供應鏈」好友共同響應，協助改善兒少照護與學習環境，

主辦單位新竹市補習教育事業協會理事長陳?瑋表示，教育與公益密不可分，感謝市府的支持，以及企業與民間團體攜手合作，讓愛心在城市中持續流動，也為孩子們帶來更多希望與未來。