重機夫妻遊梨山與小貨車對撞 失聯移工肇逃警追緝

蔡男騎乘重機搭載妻子暢遊梨山與小貨車對撞，造成蔡與妻子全身多處擦挫傷，送醫救治。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台南市五十歲蔡姓男子二十五日騎乘重機搭載妻子暢遊台中梨山，行經和平區福壽路，與另台小貨車對撞，蔡男與妻子全身多處擦挫傷，送醫救治。警方掌握肇事駕駛為失聯移工，持續追緝釐清案情。

台中市和平區福壽路梨山陳列館路段二十五日下午三時十分發生一起交通事故肇逃案件。和平警分局指出，蔡姓男子駕駛大型重型機車搭載妻子由福壽山往梨山方向行駛，行經肇事地點與小貨車對撞，蔡男頭部擦挫傷、左腳骨折，蔡妻肋骨及脊椎骨受傷。二人經送台中市區醫院急救後，再轉往台南永康奇美醫院就近醫治。蔡男經檢測無飲酒情形。

警方到場發現，肇事的小貨車已逃逸未留在現場，調閱沿線監視器，發現該車往南投方向逃逸，迅速聯繫南投警方共同追緝肇事車輛及駕駛，目前已查獲肇事車輛採證中。警方掌握，肇事駕駛為失聯移工，鎖定對象將查緝到案。