重機夫妻遊梨山與小貨車對撞 拋飛2公尺從貨車頂重摔倒地

〔記者張軒哲／台中報導〕台南市50歲蔡姓男子前天(25)日騎乘重機搭載妻子暢遊梨山，由福壽山農場下山途中，行經福壽路梨山陳列館前與註銷車牌的小貨車發生對撞，蔡男頭部擦挫傷、左腳骨折，蔡妻肋骨及脊椎骨受傷，2人經送台中市區醫院急救後，再轉往台南永康奇美醫院就近醫治，小貨車駕駛疑為非法移工，肇事後駕車逃逸。

和平警方今日指出，前天下午3時10分蔡男騎機車與小貨車對撞，夫妻被拋飛兩公尺高，從貨車車頂重摔倒地，警方到場時發現小貨車肇事逃逸，和平分局立即派員調閱沿線監視器，釐清該車已往南投方向逃逸，迅速聯繫南投警方共同追緝肇事車輛及駕駛，目前警方已查獲肇事車輛採證中，並持續追緝肇事駕駛到案。

據了解，警方已掌握肇逃的非法移工身分，但肇事者擔心被遣返及後續賠償仍未出面，警方將積極查證並追緝到案。

