重機夫妻遊梨山遭貨車猛撞！「騰空飛1樓高」重摔骨折…撞擊畫面曝光

記者吳泊萱／台中報導

台南夫妻騎重機遊福壽山農場，下山途中與小貨車對撞受傷。（圖／翻攝畫面）

台中和平區梨山路段發生驚悚對撞車禍，25日下午，一對來自台南的夫妻騎重機雙載前往福壽山農場遊玩，下山途中在轉彎處與一輛小貨車發生對撞，夫妻二人被撞飛，骨折受傷，幸好經送醫救治，暫無生命危險。可惡的是小貨車駕駛疑似是逃逸移工，闖禍後往南投方向逃逸，下落不明，目前警方正在追查肇事駕駛行蹤。

台南夫妻騎重機遊福壽山農場，下山途中與小貨車對撞受傷。（圖／翻攝畫面）

台南夫妻騎重機遊福壽山農場，下山途中與小貨車對撞受傷。（圖／翻攝畫面）

據了解，25日下午，蔡姓男子（50多歲）騎乘黃牌重機載妻子出遊，二人從台南出發前往福壽山農場，但在下山途中，行經梨山陳列館路段一處彎道時，與一輛小貨車發生對撞，夫妻二人被撞到騰空飛起1層樓高，又重摔落地。騎士蔡男頭部受傷、左腳骨折；後座的妻子則是肋骨、脊椎骨受傷，二人被送往台中市區醫院急救後，一轉送台南永康奇美醫院治療，幸好沒有生命危險。

廣告 廣告

夫妻二人遭猛烈撞擊，騰空飛起1樓高，重機也被撞的零件四散。（圖／翻攝畫面）

小貨車駕駛疑是逃逸移工，闖禍後逃離現場棄車，目前下落不明。（圖／翻攝畫面）

但肇事的小貨車撞了人後，加速往南投方向逃逸，警方循線追查在路邊尋獲肇事車輛採證，但闖禍駕駛疑似是逃逸移工，目前下落不明。警方已派員四處查訪，並透過當地居民勸說駕駛投案，現正全力追查駕駛行蹤。

更多三立新聞網報導

彰化福興今晚送肉粽！確定版路線曝光…喪家出發直奔舊濁水溪排水支線

台中嚴重車禍！轎車路口迴轉害機車連環撞…男急煞慘摔「腳骨外露」命危

台灣黑熊首次現蹤大甲溪南岸！距周邊部落「僅2公里」…林保署急應變

好可憐的警察小姐姐！合歡山女警寒風中站崗「冷到內八」引發關注

