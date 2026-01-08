重機排氣管「翹管」驗車不過 與工作人員爆口角

一家車行業務到監理站驗車，卻因為排氣管翹管驗不過，業務認為被監理站人員刁難，雙方起爭執。（圖／東森新聞）





一家車行業務因為要換車牌，到監理站驗車，卻因為排氣管翹管驗不過，業務認為被監理站人員刁難，雙方起爭執，最後監理站人員嗆聲，趕著下班不處理了，讓當事人相當生氣，認為重機都核准進口了，排氣管也有上環境部登錄，怎麼到監理站就驗不過，不管監理站解釋，主要還是安裝方式不合規定。

機車行業務去監理站驗車，當場與工作人員吵起來，由於當時已經快下班，工作人員明顯不耐煩。機車行業務vs.監理站人員：「你現在就趕下班嘛，（我們是趕下班啊），你講的喔，（對，不想處理這件事情，不想處理。）」

兩人你一言我一句，驗車的業務非常不服氣，看看監理站提供的驗車畫面，牽著重機去驗車的車行業務，對排氣管的檢測結果有異議，之後請監理站現場人員叫長官再出來說明，雙方發生爭執，關鍵在這個排氣管。

高雄市監理所站長何明勇：「在現場檢驗的時候，就發現他的排氣管不合我們現在整個道安規則的規範，所以我們就沒辦法給他合格，當時他覺得說，我們是要故意來刁難。」

送驗的重機排氣管排煙口是往上，但符合規定的是排氣管排煙口應該是水平的，才符合規定。

機車行人員：「我辦進來是車測中心的標準，我可以辦進來，可是換監理站又不行了，一個同樣的東西，但是有兩個不同的標準。」

重機進口是車測中心核准的沒有錯，但這輛重機的排氣管是後來自行更換改裝品，雖然送驗環境部是登錄合格，但是目前安裝的方式，翹管就是不符合規定，和車測中心核凖是兩碼子事，驗車人員堅持依法行事，但溝通到最後，反嗆要下班了，這一點難怪讓人觀感不佳。

