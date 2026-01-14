重機族久等了！侯友宜宣布「擴大開放大型重機停路邊機車格」 陳世軒曝7月起全市開放

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

大型重機車友長期面臨車位難尋的難題，並持續爭取開放機車停車格也能停放重機。新北市長侯友宜在今年首次道安會報中，針對有關研議擴大開放路邊收費機車格位供大型重機停放，他指示交通局依規畫期程試辦，並持續掌握中央法規調整方向，參酌民眾反饋意見及整體停車供需，創造友善便利的停車環境。

有關研議擴大開放路邊收費機車格位供大型重機停放，侯友宜指示交通局依規畫期程試辦。（圖／市府提供）

新北市議員陳世軒也進一步透露，新北市3月起，將全市逐區開放大重機可停機車格了，並於7月達到全市開放；陳世軒強調，接下來，他會要求市府試辦3個月後需先檢討成效，並規畫增設機車格。陳世軒強調，此舉讓停車的彈性空間更大，重機及汽機車族都能兼顧，而非造成對立。

陳世軒說，去年他就已在議會質詢爭取大重機停機車格，新北市將從3月起在各行政區的路邊收費機車格逐步開放，首先3月起新莊、林口、泰山、三重、蘆洲；5月起中和、永和、淡水；7月起鶯歌、三峽、汐止等剩餘行政區開放。

陳世軒也說明，去年新北市開放兩個大重機試辦點，結果有效舒緩汽車停車需求，對機車影響也很小；但新北市的機車格仍無法滿足廣大的機車族，所以他要求交通局試辦三個月後檢討成效，評估停車移轉數據並規劃增加機車格。



