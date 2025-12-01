重機業者驗車道前挨撞左腳粉碎骨折 肇事者竟是監理站代辦

台北市 / 綜合報導

台北市知名重機業者薛老闆，上個月到監理站辦業務。當時人站在2號驗車道出口前，一台轎車疑似便宜行事，用「倒車」的方式進2號車道，過程中突然車速加快，掃到薛老闆還把他捲進車底。薛老闆腳部粉碎性骨折，打了12根鋼釘，不僅不能騎重機，還得面對復健長路。肇事駕駛是一名監理站代辦，他回應不是故意，希望能夠談賠償和解。

救護車十萬火急，擔架上的薛老闆已經昏了過去，急診人員進行縫合，因為不只嘴唇有撕裂傷，腳也粉碎性骨折緊急開刀，醫生說：「因為他靠近這裡，所以不能彎膝蓋。」開刀後腳上的傷口，就像一條長長的蜈蚣，這一撞，薛老闆左腳打了12根鋼釘3塊鋼板，外唇縫了17針內唇則是7針，接下來還要再動第二次刀。

廣告 廣告

投訴人薛先生說：「他是倒車然後方向盤應該打左邊，倒車然後油門踩到底，掃過來，被汽車輾過我相信沒幾個人能動。」薛老闆元氣大傷，講起話來有氣無力，當天他一如既往去監理站辦業務，人就站在2號驗車道出口前，一台轎車從3號驗車道出來，卻要用倒車的方式進入2號車道，瞬間轎車暴衝，右車頭猛甩把薛老闆捲到車底。

薛老闆家屬說：「撞他的人有到醫院一次。」撞他的人有到醫院，而撞他的是一名代辦業者，當天有到醫院慰問，事後也傳訊息關心傷勢，表示會負責到底，肇事紀姓駕駛說：「他們隔壁道我去3道驗車，我停到2道來，大家都這樣停啊，又不是只有我這樣停，也不是故意撞你，要我賠我們再來調解一下，看要怎麼辦。」投訴人薛先生說：「腳等於是被壓碎了，那你要再把它重新再恢復回來，我已經快六十歲了，所以你說我還有幾年可以恢復。」

薛老闆在重機界小有名氣，從小就愛上飆風快感，還開了重機店，但這次被撞連走路都有困難，更何況騎最愛的重機，如今賠償是一回事，接下來得面對的是的復健之路漫長且艱難。

原始連結







更多華視新聞報導

監理站代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車沒注意輾過奪命

代辦員監理站換牌遭輾亡 是料理網紅擁2.5萬粉絲

驗重機要求「摸排氣管20秒」害燙傷 中壢監理站致歉

