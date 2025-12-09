重機男被檢舉達人盯上？「3分鐘開4罰單」罰4200元…警揭真相打臉

記者吳泊萱／台中報導

台中重機男違規遭檢舉，3分鐘收4罰單，罰金4200元。（示意圖／資料照）

台中一名余姓男子日前騎大型重機上班，結果行經豐原區豐原大道，短短3分鐘內就被開了4張違規罰單，其中3張是變換車道未依規定使用方向燈、1張違規行駛機慢車道，共開罰4200元。余男懷疑是被檢舉達人盯上「惡意針對」，質疑開罰內容不符比例原則，考慮申訴撤單。豐原分局說明，這4張罰單為2人分別檢舉，警方並無裁量權，針對違規行為必須依法開單。

今年10月30日，余男騎乘大型重機前往豐原上班，結果近日一口氣收到4張罰單，檢舉時間是30日上午8時22分至24分，短短3分鐘內，從豐原大道一段至八段，違規項目包括違規行駛機慢車道以及3次變換車道未打方向燈，總共開罰4200元。余男收到罰單後認為被檢舉達人「惡意針對」，短短3分鐘內開罰4張罰單，不符合比例原則，不排除透過申訴撤單。

豐原分局表示，經調閱檢舉資料確認，余男收到的4張罰單有2名檢舉人，其中1人檢舉了3張，另外1人檢舉1張，合計4張。由於余男4次違規行為均在不同路口，警方必須依法開罰；依《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，民眾得敘明違規事實並檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經查證屬實者，應即舉發。

豐原分局指出，豐原地區檢舉人非常熟悉交通法規，在限縮檢舉項目前，交通違規檢舉件數1年可達8萬多件；如今檢舉項目限縮後，1年檢舉件數仍高達5萬多件，呼籲民眾務必遵守交通法規，除了保障用路安全，也能防止荷包大失血。

