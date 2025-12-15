重機男「無照」墜1樓高橋亡 目擊民眾揭驚悚2秒

劉男自撞噴飛不治，路面滿是劉男的重機殘骸。（圖／東森新聞）





台中市北屯區今（15日）發生自撞命案。一名20多歲劉姓男子騎乘黃牌重機，不慎自撞橋樑護欄，噴飛後摔落約1樓高，頭部重創送醫不治。附近居民回憶碰撞時的巨響與騎士倒地畫面，依舊心有餘悸。

一名在附近泡茶居民表示，當下先聽到一聲巨響，接著在短短2秒內，瞥見有人從橋上噴飛再撞擊地面，騎士倒地後一動不動，所有人見狀想上前關心，但都不敢貿然移動傷患。

警消獲報到場，發現劉男疑似因安全帽帶未扣好，頭部直接碰撞地面昏迷，車輛也因高速撞擊殘骸四散，強大的撞擊力不只造成車頭全毀，就連前輪輪框也折斷、嚴重扭曲，地面沒有任何煞車痕跡。警方初步研判，劉男沒有大型重機駕照，屬越級駕駛。詳細事故原因，仍待釐清。

