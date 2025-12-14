重機網紅高速公路逆向飆車 撞貨車慘死！

巴西重機網紅逆向飆車撞貨車慘死。（圖／翻攝自當事人IG）





巴西聖卡塔琳娜州瓜拉米林市（Guaramirim）當地時間11日晚間發生一起死亡車禍，一名年僅20歲的機車騎士在封閉施工路段行駛時，與工程貨車發生碰撞，當場慘死。

根據《Guararema News》報導，道格拉斯・羅尼・卡馬戈（Douglas Roni Camargo）在社群平台上暱稱「Dudu SC」，在Instagram 擁有約10萬名追蹤者，TikTok 也有約1萬多名粉絲。當地時間晚間約7時，卡馬戈在進行拓寬工程、暫停一般通行的BR-280高速公路路段與同伴逆向飆車，猛撞上一輛貨車。

64歲的貨車司機表示，當時正駕車返回工地並回收交通錐，發現兩輛機車逆向高速行駛並做出危險動作，隨後其中一輛機車與卡車正面相撞。

卡馬戈在撞擊後出現多處嚴重骨折，包括骨盆重創、手臂開放性骨折，並疑似腿部骨折，失去生命跡象。救護人員到場後確認其已無生命跡象，警方隨後通報鑑識人員進行現場採證並移置遺體。

警方指出，事故發生前與卡馬戈同行的另一名機車騎士在碰撞後離開現場，未停下協助，相關身分仍在追查中，案件已由警方刑事單位接手調查。

