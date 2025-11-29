重機網美遭聯結車輾斃！生前PO文成死亡預言

（記者周德瑄／綜合報導）哥倫比亞25歲重機網紅凱倫（Karen Sofía Quiroz Ramírez）26日在桑坦德省高速公路發生致命車禍，摔車後遭聯結車輾過身亡。令人震驚的是，車禍前數小時她才在社群發文表示眼鏡壞了，並寫下「希望不會因為沒戴眼鏡騎車而撞車」，意外成為死亡預言，引發粉絲不捨。

凱倫網路暱稱「摩托車女孩」，在Instagram和TikTok共擁有超過4萬名粉絲，專門分享騎乘Suzuki Gixxer重機的經歷，部分影片觀看次數高達200萬次，是當地頗具人氣的摩托車網紅。

廣告 廣告

圖／哥倫比亞25歲重機網紅凱倫生前熱愛騎乘Suzuki Gixxer，在社群擁有超過4萬粉。（翻攝自 Instagram@sofia_quiroz10）

事故發生於26日深夜，凱倫行經吉隆至弗羅里達布蘭卡路段時，試圖從兩輛車之間超車，不料失控先撞上一輛雪佛蘭轎車，隨即摔倒滑入後方聯結車車輪下。儘管醫護人員火速抵達現場急救，仍宣告不治。

車禍消息傳出後，大批粉絲湧入凱倫社群留言哀悼，有人感嘆「天啊，人真的會說中自己的事」，也有人不捨問「為什麼要冒險這樣騎車」。交通官員表示，檢察單位將持續調查，包括訪問目擊者及分析監視器畫面，以釐清事故確切原因。凱倫生前除了熱愛重機，也喜歡紋身藝術，如今驟然離世令眾多車友惋惜不已。

更多引新聞報導

媽媽圈大震撼！禾馨怡仁年終落幕 台大名醫也訝異

「他最後手握身分證」宏福苑火場悲劇曝光！媳婦曝公公暖心細節

