重機車主控警亂拔牌 鹽行派出所被改名「拔牌所」

因車牌翹牌違規，不僅移置保管，還將開罰三萬六並扣牌半年。（圖／東森新聞）





一名韓先生和朋友到台南永康用餐，重機停路邊白線，用餐完發現車不見了報警。警方跟他說，重機車牌翹牌，所以被拔走，車也移到拖吊場，還要開罰3萬6000元，而且扣牌半年。韓先生超傻眼也不服，因為去年11月，重機才在監理站驗車過關，他上網抱怨，好幾名網友也說遇到同樣狀況，大家氣到把google上永康分局鹽行派出所改成「缺業績派出所」、「偷車牌派出所」，還有人直接說這是「小偷派出所」。

控車拔遭警察強拔民眾韓先生：「只是我把它改的簡單俐落一點，就縮回到這邊，可視度完全是很清楚的。」

車牌被警方拔走，還被罰3萬6000元，半年後才能領新的車牌。這輛重機掛的車牌就在螢光色板子上，現在自己用白漆寫上車牌號碼，遠遠看，小小字的車牌號碼還是看得清楚。但台南鹽行派出所員警不認為，覺得翹牌違規，將車牌直接拔掉，車送到拖吊場。

控車拔遭警察強拔民眾韓先生：「汽機車未依規定懸掛號牌，然後停於路邊這樣，只有跟我們說你去跟監理站做申訴。我覺得很冤枉，因為我覺得不太合理，就如果是翹牌的話，不應該開這一條，11月驗車的時候，跟現在的模式是完全一模一樣的，沒有變動過，監理站是驗過的。」

韓先生越說越氣，10日晚上朋友到台南永康用餐，車停在路邊白線內，兩小時後韓先生發現他和朋友的車都不見了，一度以為是被偷，到警局員警才說車在拖吊場，韓先生覺得執法過當，在網路上抱怨，有網友也說自己也遇到同樣情況，還有車行是把待修的機車停在一旁，也發先車牌被員警拔了。

網友們議論紛紛，有人氣到開始惡搞google上鹽行派出所的名字，車牌神偷、警察小偷、拔牌分局鹽行小偷派出所、缺業績派出所、偷車牌我在行派出所、偷拔車牌好棒棒派出所，還有人直接把鹽行派出所改成永久歇業。

控車拔遭警察強拔民眾韓先生：「滿氣憤的，只單純是開翹牌的話，3600元或5400元的金額這樣子而已，（所以你現在被開多10倍的價錢），對。」

永康分局副分局長謝貴琳：「受處罰人若不服事實者，可依同條例第9條規定，於30日內向處罰機關陳述意見。」

被冠上愛偷車牌派出所，警方仍然非常強硬，認為是依法開罰。韓先生和其他人也不服，驗車合格，方向燈間距沒問題，車牌可直視，有牌照燈有反光片，都依規定。監理站說可以，警方卻不行，那到底騎士該聽誰的，怒轟員警太擾民。

