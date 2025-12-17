重機迷暴動！哈雷2熱門車款騎進好市多 下殺20萬再送5千元購物金

美式賣場好市多（Costco）再度推出重量級商品，近日全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），吸引會員駐足圍觀。翻攝自「哈雷台北」臉書



美式賣場好市多（Costco）近日推出重量級商品，於全台多家分店驚喜展出哈雷重機（Harley-Davidson），和哈雷合作推出的購車方案更祭出最高20萬元降幅，還加碼提供5千元好市多購物金，或是價值7,990元的行車紀錄器、重機考照課程等好禮，消息一出立即引起重機迷暴動。

好市多近日在多間賣場展售的兩款熱門車款，分別為Nightster™ Special與 Sportster™ S。根據門市銷售人員說法，Nightster™ Special定價為 86.9 萬元起，專案價則為 66.9 萬元起，等同直接現省20萬元。另款Sportster™ S 車款定價 92.9 萬元起，好市多專案價為 76.9 萬元起，優惠幅度同樣相當驚人。本次專案為好市多黑鑽會員專屬購車優惠，目前已於全台14家好市多門市上架。

除了驚人的優惠幅度外，為吸引更多會員入手哈雷，好市多還特別為此次購車方案加碼提供多樣好禮，包括5千元好市多購物金，以及HP M700 Pro 行車記錄器（市價 7,990 元）或免費重機考照課程二選一。符合資格的會員可自由選擇，並享有好市多黑鑽會員額外優惠。

哈雷是全球重機文化的經典象徵，以V型雙缸引擎、獨特的巡航車架和自由精神，備受全球車迷追捧，是不少人心目中「一生一定要擁有一次」的夢想車款。此次哈雷重機駛入量販賣場，不只讓更多會員能夠近距離接觸這些經典車款，並以較親民的價格入手，也為量販賣場的商品種類與檔次，樹立新的話題標竿。

