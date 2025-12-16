重機迷暴動！好市多驚喜開賣哈雷重機 送5千元抵用券

好市多近日在全台多家分店驚喜展出哈雷重機。（圖／翻攝自Google maps）





走進美式賣場好市多（Costco），除了堆積如山的零食和家電，現在竟然還能看到充滿狂野靈魂的哈雷重機！好市多近日在全台多家分店驚喜展出哈雷重機，瞬間吸引大批會員駐足圍觀，在重機圈引發熱烈討論。這次好市多與哈雷合作推出的購車方案，不僅祭出最高超過20萬元的降價優惠，更提供購物金或行車記錄器等好禮。

好市多近日在全台多家分店驚喜展出哈雷重機。（圖／翻攝畫面）

好市多這次推出的重量級商品，現場展出了哈雷的兩款熱門車型：Nightster Special與Sportster S。此次的合作方案專屬於黑鑽會員，優惠幅度相當驚人。根據門市銷售人員透露，定價92萬9千元起的Sportster S車款，好市多專案價為76萬9千元起，相當於直接下殺17%。

更優惠的是另一款Nightster 975S，原定價86萬9千元起，專案價則為66萬9千元起，降幅高達 23%，等於直接現省20萬元。本次專案為黑鑽會員專屬購車優惠，目前全台14家好市多門市皆已上架哈雷重機。為了吸引更多會員入手哈雷，好市多在購車方案中更加碼提供好禮二選一。

會員可選擇獲得5千元的好市多購物金，或是價值7990元的HP M700 Pro行車記錄器，甚至可以選擇免費重機考照課程。符合資格的會員可自由選擇，並享有好市多黑鑽會員額外優惠。

此次哈雷重機走入量販賣場，讓更多會員能夠近距離接觸這些經典車款，甚至能以較為親民的價格入手，為量販賣場的商品種類與檔次樹立了新的話題標竿。

另外，全聯推出「滿2000送200」現金折價券活動，全聯活動分兩個檔期，12月6日至7日、12月20日至21日，福利卡友單筆消費每滿2000元送200元現金折價券，單筆可累贈、每人每卡不限參與次數。

折價券使用期限第一波為12月8日至12月19日、第二波為12月22日至12月31日。同時周末「買菜日」也針對生鮮與熟食推出特價，例如有機黑木耳、蘿蔔、小農鮮奶冰心捲、特選鮭魚厚切、土公雞切塊等，都有不同程度降價，數量依各門市為主、售完為止。

