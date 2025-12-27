中部中心/王俞斐、陳建華 台中報導

台南一對蔡姓夫妻，騎重機到台中福壽山旅遊，卻在下山途中，和迎面行駛而來的貨車發生碰撞，夫妻倆噴飛好幾公尺高後重摔倒地，兩人雙雙掛彩，貨車駕駛卻肇事逃逸，據了解駕駛身分疑似是非法移工，警方全力追緝中。

重機遊福壽山遭迎面撞飛! 駕駛肇逃疑為非法移工(圖/民眾提供)





雙載黃牌重機，沿著山路過彎，突然一輛小貨車迎面行駛而來，雙方閃避不及猛力撞上，機車上兩人，噴飛好幾公尺高，重摔在地，現場揚起，大片煙塵。救護車到場，兩人跌坐在地，無法起身，熱心民眾協助指引方向，蔡姓騎士，頭部擦挫傷，左腳骨折，後座妻子則是肋骨和脊椎骨受傷，兩人都被送往醫院救治。

蔡姓騎士頭部擦挫傷左腳骨折 後座妻子肋骨和脊椎骨受傷兩人都被送往醫院救治(圖/消防提供)









這起車禍，發生在25日下午三點多，台中市和平區福壽路一帶，蔡姓夫妻檔從台南出發，前往福壽山旅遊，沒想到在下山途中，發生意外，而小貨車撞傷人，卻肇事逃逸，駕駛疑似是名，非法移工。

小貨車駕駛肇事後往南投逃竄 台中警方和南投警方攜手查緝要找出駕駛下落(圖/警方提供)

小貨車駕駛肇事後，一路往南投逃竄，試圖想規避刑責，台中和南投警方攜手查緝，要盡快找到駕駛下落。





原文出處：重機遊福壽山遭迎面撞飛! 駕駛肇逃疑為"非法移工"

