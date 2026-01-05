重機阿北出事了！76歲男疑超車撞對向車 命危搶救中

一名76歲大型重機騎士，今午行經新北北宜公路29.6公里處時，與對向自小客車發生對撞事故。翻攝自宜花東災害通報臉書



北台灣和花蓮山區今日（1/5）接連發生嚴重車禍，上午10時許一名東華大學學生行經中橫公路時，自撞護欄後墜谷，送醫後仍不治身亡。新北市在中午12時58分許，北宜公路29.6公里處、茶壺灣路段又發生一起對撞事故。一名76歲于姓男子騎乘重機行經該路段，疑似為了超車跨越雙黃線，和對向許姓自小客車駕駛對撞，警消獲報到場後，發現于男全身多處重創，失去呼吸心跳，緊急送往新店耕莘醫院救治，經搶救後恢復呼吸心跳，詳細事故原因仍待調查。

新店警分局調查指出，76歲于男今日中午12時58分許，獨自騎乘Honda NC 750X ABS紅牌重機，由坪林北宜公路往新店方向行駛至29.6公里處時，疑似為了超車跨越雙黃線行駛至對向車道，和對向正準備前往吃午餐、由40歲許姓男子駕駛的轎車對撞，猛烈撞擊力道導致重機嚴重毀損，車體零件散落一地，路過民眾見狀連忙協助報案。

據了解警消趕抵現場時，發現于男左腿呈現開放性骨折重創，且已失去呼吸心跳，救護人員隨即實施CPR心肺復甦術急救，並緊急將其送往新店耕莘醫院救治，經醫院搶救後，于男恢復心跳，不過仍在急救中，警方則已通知家屬趕往醫院。

警方指出，許男酒測值為0毫克，于男酒測值則仍須抽血檢測，雙方駕駛執照均正常，詳細事故發生原因及肇事責任歸屬仍待進一步釐清。

