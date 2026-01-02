重機飆高速！疑煞車不及撞迴轉休旅 騎士當場倒地
高雄凌晨12點多也發生車禍意外，一名重機騎士行經鼎中路時，疑似煞車不及，撞上正在迴轉的小客車，事故造成騎士當場倒地，被緊急送醫。遭撞駕駛表示，他當時只聽到有高速行駛，還有重機不斷按鳴喇叭的聲音。
黃牌重機側翻倒地，一旁地上散落車殼零件碎片，就連騎士的全罩安全帽以及當時穿的廚師鞋，都被噴飛到一旁，凌晨時間這起交通意外把附近住戶都給嚇壞。
目擊民眾：「你看路上的煞車痕，你就看懂了，（他要迴轉嗎），他迴轉很慢啊，他那個角度要迴轉，沒那麼好轉啦。」
車禍發生在高雄三民區，凌晨12點多，黃牌重機高速直行，行經鼎中路時，見前方休旅車要迴轉，不過疑似煞車不及，不斷按喇叭示意，然後就發生猛烈撞擊。
遭撞休旅車駕駛：「我是要迴轉，我就是看後面沒有車，所以我才要迴轉，就聽到「嗯」，我就聽到狂按喇叭的聲音。」
事故休旅車駕駛座車門被撞凹，後照鏡車身鈑金也有脫落情形，可見當時撞擊力道之大，警方獲報趕抵現場時，肇事騎士倒地不起，由救護人員抬上擔架緊急送醫。
警方初判駕駛迴轉前，沒有注意來車，將依違反道交條例開罰，詳細車禍原因等待進一步釐清。
東森新聞關心您
危險行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
快訊／新北重大車禍！機車衝撞行人 60歲婦人傷重不治
咖啡新星慘死 媽認屍崩潰！生前獲獎貼文看哭網
台中市跨年夜悲劇 嬤載2孫遭輾不治身亡
其他人也在看
電動車竟然充電不能超過80%！賓士要車主後果自負！
對電動車主而言，追求「滿電出門」是緩解續航焦慮的最直接方式，但如果你開的是特定年份的Mercedes-Benz EQB，這份焦慮恐怕得換個形式存在。Mercedes-Benz近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這項警告並非為了延長電池壽命的日常建議，而是針對潛在火災風險的預防措施，官方直言不諱地表示，若忽視此限制，車輛可能面臨嚴重的安全後果。賓士近日向部分EQB車主發出緊急呼籲，要求在完成軟體更新維修前，絕對不要將電池充電超過80%。這起安全警示的核心在於電池組可能發生的「熱失控事件」。根據官方調查，受影響的車輛包括2022年至2023年間生產的EQB 250、300 4Matic及350 4Matic，共計169輛。這些早期的電池單元存在內部短路的風險，最令人擔憂的是，短路引發的火災不只可能發生在行駛中，即便車輛靜止停放時也可能無預警起火。雖然受影響總數不多，但由於電動車火災極難撲滅，品牌不敢掉以輕心，並已透過儀表板訊息與通知函積極聯絡車主。 令人遺憾的是，針對這些被認為不夠強韌的早期電池組，賓士目前並未打算提供硬體更換方案，而是Carture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 4
2026車展焦點1》4天預接單破4000張！除了RAV4以外，和泰還端出哪些好車？
2026台北新車暨新能源車大展於12月31日盛大開幕，現場各大車廠齊聚亮相，而Toyota總代理和泰汽車（2207）以4大主題展區全面揭示品牌未來藍圖，並在開展首日發表純電精品休旅Urban Cruiser，同步啟動日本進口 RAV4 GR Sport、RAV4 Adventure與 Crown Sport預接，完整展演品牌橫跨純電、油電與高階運動車系的全新......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1
Mitsubishi XForce售價79.9萬起上市！偕同話題新車「Destinator、第四代Outlader」登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展正式登場，Mitsubishi與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。本次車展最大焦點當屬全新跨界休旅Mitsubishi XForce正式發表上市，提供樂享版、酷享版、狂享版共三種版本，售價分別為79.9萬元、82.9萬元、84.2萬元。不僅如此，更同步亮相兩款市場討論度極高的話題車型「第四代Outlader、全新Destinator」，象徵三菱品牌於台灣市場的產品布局持續向前推進，展現三菱貼近台灣消費者需求，並在地深耕的決心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 1
福特多元購車方案揭開2026序幕：The All-New Ford Territory與Kuga新年三大好禮一次到手！
新年駕馭新氣象，福特六和年初優惠限時開跑！自2026年1月1日起至1月31日止，至全台Ford展示中心試駕任一車款，即可獲得7-11百元商品卡，入主週週抽美國之旅來回機票，於展示間拍照打卡上傳Ford(TW)官方臉書粉絲團指定貼文，再抽Ford GT科技系列樂高組。而福特六和旗下車款促銷好禮豐富，活動期間入主The All-New Ford Territory享優惠價84.9萬起（含舊換新及貨物稅減徵補助），並加碼提供三大好禮：3年內建導航圖資更新、3年MyPaaK手機鑰匙2.0服務，以及專屬行李艙旗艦套件；入主The All-New Ford Kuga 1.5T享力挺價83.9萬起（含舊換新），內含5萬元力挺購車金、高額0利率及5年原廠保固，1.5T Active再加碼3萬元配件金；感謝萬名車主一路相伴，New Ford Ranger Wildtrak限時推出回饋價154.8萬（含舊換新），再享百萬0利率；福特六和以多元購車方案揭開2026新年序幕，邀請消費者把握購車良機，展開全新駕馭旅程！新紀元油電雙能休旅The All-New Ford Territory 伴您與家人舒適前行ThCARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026台北車展｜Hyundai七人座Palisade登場，頂規Calligraphy首度亮相
睽違四年或者期待已久？近年發展強勢的韓系品牌Hyundai過去就曾展出的旗艦七人座車款Palesade隨著第二代車型的發表，雖然錯過了2020年車展後的小改款樣式導入機會，但隨著2026台北車展正式開展，總代理南陽實業正式鬆口將在第二季在台上市，所展出的版本也是最頂規的Calligraphy車型，預期將會持續衝擊進口大型SUV在台的銷售版圖。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
2026台北車展｜Peugeot 408限量動力升級 208小改款即將回歸！
提到寶嘉聯合相信多數車迷優先想到的還是Peugeot和Citroen兩個品牌，作為自家的代理出發點，也可以說是目前多數台灣消費者對他們的印象來源，而在本次2026台北車展當中，Peugeot的兩大重點相當明確，一個是敲碗已久的408 GT Rapide新動力限量登場，另一個則是經典小鋼砲208的回歸預告。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台14甲線駕駛過彎跨雙黃線 「叭」一聲！嚇衝落山坡
台中市 / 潘虹恩 洪年輝 台中報導 往返南投縣合歡山武嶺的省道台14甲線，發生汽車衝下山谷意外，開車是64歲的陳姓婦人，疑似因為疲勞駕駛，開車經過彎道時恍神跨越雙黃線，對向車道的目擊駕駛嚇一大跳趕快按喇叭提醒，婦人緊急拉回方向盤，卻整輛車失控，衝下一旁邊坡，連人帶車滑下約20公尺深的山坡，幸好樹木阻擋，不至於掉進深谷中，婦人被警消救起時，嘴上一直念著阿彌陀佛，員警問她去哪裡等相關問題都無法回應，真的嚇壞了。 汽車開過轉彎處，對向車道一輛灰色休旅車開在雙黃線上就快逆向，目擊駕駛嚇一大跳，立刻按了喇叭，聽到叭一聲，灰色休旅車趕快往右邊，想開回車道，但車子失控，下一秒就衝出道路，整輛車滑下山坡，目擊的駕駛和乘客，看到驚險一幕，嚇到說出好幾聲哇，同時放慢車速趕快報警。車禍發生在1日上午清晨7點多，南投台14甲線松崗到翠峰途中，警消獲報到場救出休旅車駕駛，發現右手腕、脖子痠痛，雖然意識清楚，但是嚇壞了，被救起來的時候一直唸阿彌陀佛，回到現場，車子還卡在約20公尺深的邊坡，幸好有樹木阻擋，才沒有掉落更深的山谷。南投縣警仁愛分局松岡派出所所長劉保毅說：「行經該路段，不慎衝落山谷，該車駕駛擦挫傷送醫，駕駛的酒測值為零。」警方調查，休旅車駕駛是64歲的陳姓婦人是台中人，她疑似疲勞駕駛，在轉彎處跨越雙黃線後，差點與對向車輛發生車禍，後緊急拉回方向盤，卻不慎往山坡開，衝落山谷。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
電能休旅快節奏進化！Kia EV5確認2026年末迎接改款
雖然Kia EV5在全球多數市場才剛站穩腳步，但面對Tesla Model Y與比亞迪海獅7等對手的步步進逼，這家韓國大廠顯然不打算按兵不動。根據最新消息，Kia已正式確認將在2026年底針對EV5推出中期改款，這對於一款問世僅約兩年的新車而言，更新節奏相當緊湊。這次改款的核心目標非常明確，補強現行車款在「充電效率」與「能耗表現」上的缺點，確保EV5在競爭激烈的純電中型休旅戰區中能持續保有強勁的戰鬥力。Kia EV5才推出兩年的時間，現在宣布即將在2026年底前進行小改款。在外觀與座艙的設計進化上，2026年式EV5將導入更多新世代家族語彙。視覺上預計會換上修飾過的垂直排列LED頭燈組與全新空力保險桿，讓整體風格向旗艦EV9看齊。座艙內部則極具看頭，預計將參考先前發表的「Weekender」概念車，捨棄現行的分體式雙螢幕，轉而採用一體化的數位面板，並導入副駕駛側的多功能顯示區。此外，部分市場採取的非對稱長凳式前座設計，也可能在改款中回歸主流的中控扶手配置，以提升人體工學與儲物機能。 技術規格層面，「充電速度」的升級將是本次改款的重頭戲。現行EV5為了成本考量，並未採用高階的800V ECarture 車勢文化 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
Suzuki純電休旅e Vitara開賣115萬起！同框Jimny「TOMICA 55週年聯名版」登台北車展
為期5天的2026台北新車大展登場，Taiwan Suzuki於展中正式亮相發表全新純電休旅e Vitara，其為品牌首款全球戰略電動車（BEV），憑藉獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能。全新Suzuki e Vitara提供2WD及AllGrip-e車型，售價分別為新台幣115萬元、123萬元。Zeek玩家誌 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
Lexus 制霸豪華車市場，28,628 台締造三連霸佳績！
2025年豪華車市場合計登錄102,101台，去年比僅88.4%，但和泰汽車總代理的Lexus品牌逆勢成長，以年度掛牌數28,628台、去年比100.4%的成果，再度衛冕台灣豪華車市場年度銷售冠軍，寫下三連霸的優異表現。2GameSome ・ 1 小時前 ・ 發起對話
影/咖啡界新秀跨年夜遭輾亡！肇事司機殯儀館痛哭下跪
高雄市昨（12/31）跨年夜發生一起死亡車禍，傍晚6時許前鎮區中華五路，一輛大貨車與機車發生碰撞，騎士遭輾過當場死亡。據傳死者為男大生還是咖啡冠軍，今早死者母親現身殯儀館一度崩潰痛哭，拒絕進入相驗室，而肇事駕駛也到場下跪道歉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
砰! 彰化婦疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水狂噴
中部中心 / 李文華 彰化報導彰化伸港鄉發生驚悚車禍，一名55歲婦人開休旅車，載著女兒及兩名孫子出門返家途中，但開車過程疑似恍神，整輛車衝撞路邊的電桿及消防栓後側翻，消防栓當場斷裂水柱狂噴，車上駕駛和乘客輕微受傷，而車上嬰兒所幸只有臉部輕微的挫傷，通通送醫觀察。車禍現場休旅車自撞後側翻 出動救護車到場救援。（圖／翻攝畫面）休旅車開在彰化伸港鄉中山路，車輛越開越偏，失控往電桿和消防栓猛烈一撞，消防栓斷了水柱狂噴，轎車當場側翻。救護車到場，火速救援，車子是55歲婦人開的，載著女兒和兩名孫子，兩名大人輕微受傷沒事，那孩子呢？車禍現場的消防栓也被撞斷 駕駛沒有酒駕肇因有待釐清。（圖／翻攝畫面）雖然男嬰從外表看起來沒什麼事情，也沒有嚎啕大哭，但救護人員還是將四人送醫觀察。車禍發生在1日當天接近中午，強烈的撞擊力道，讓消防栓斷裂水狂噴，路面瞬間淹水，一片混亂。疑似恍神撞車，造成車輛毀損，公共設施也被撞壞，車禍肇因，有待釐清調查。原文出處：砰！彰化婦人疑恍神衝撞側翻 消防栓被撞斷水柱狂噴一片混亂 更多民視新聞報導休旅車右偏撞2車＂騰空飛起＂ 四輪朝天橫躺路中央碰! 貨車直衝撞路邊車再撞柱子 疑疲勞駕駛釀禍太扯！綠提案譴責中國圍台實彈軍演 藍白立委竟聯手否決民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／BMW最兇小鋼炮來了！限量M2 CS首度登台 563萬僅12輛
「2026台北新車暨新能源車特展」正式揭幕，BMW以完整產品陣容成為全場焦點，其中最吸睛的，莫過於首度在台亮相的全新BMW M2 CS。這款被視為品牌性能信仰延伸的限量之作，透過更純粹的設定，直接點燃車迷對M Power的熱血期待。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
Porsche 911 Spirit 70領銜！台北保時捷中心集結超豪華「個人化訂製極致車款」陣容登台北車展
2026台北新車暨新能源車大展登場，作為全台唯一獲得德國原廠認證「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」的授權經銷商-汎德永業集團台北保時捷中心本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為核心，呈獻一場風格獨具、色彩繽紛的五感饗宴。由首度在台亮相、全球限量1,500部、售價約1,525萬元的911 Spirit 70擔綱領銜，偕同身價高達近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS共同坐鎮主秀。此外，源於保時捷歷史上著名經典顏色的保時捷嚴選選色，不僅有911 GT3 RS的「海灣藍」令人矚目，身披「極致紫」的全新Macan Electric風采出眾、選用「金屬希臘灰」的Taycan獨樹一幟，Cayenne Black Edition、Panamera、718 Spyder RS與Macan等車款亦同台競演，將Porsche精湛的工藝美學與無限的客製化潛力，完整呈現在所有車迷面前。Zeek玩家誌 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
抓到了！元旦清晨撞死清潔員 酒駕肇逃男到案｜#鏡新聞
淡水紅毛城前面今天(1/1)凌晨發生死亡車禍，駕駛撞完人肇事逃逸！警方循線追蹤後，透過親友策動他主動投案，並帶去醫院抽血檢驗酒精濃度，肇事男子才終於坦承肇事前有跟朋友喝酒跨年，且事後還到桃園機場想搭機出國，訊後被依公共危險等罪移送法辦。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台中市跨年夜悲劇! 嬤騎車載2孫遭大貨車撞不治身亡
民視新聞／綜合報導悲傷跨年夜！祖孫天人永隔。台中市北屯區跨年夜發生死亡車禍，一名蔣姓婦人，騎車載孫子與孫女，行經路口剛起步，被一輛右轉的大貨車撞上，阿嬤送醫不治，大貨車駕駛排除酒駕，是視線死角還是內輪差釀禍，詳細肇事原因有待警方釐清！2025年最後一天，下午五點多，監視器拍下騎士，死亡前最後身影，當時一名阿嬤，車上載著孫子孫女，在路口停等紅綠燈，機車左邊停了一輛大貨車，就在綠燈亮起，大家都剛起步就發生悲劇。只見大貨車準備往右切，阿嬤閃避不及，車子被撞倒，三人都倒地，孫子爬起來想幫忙，無奈力氣不夠，路人紛紛上前伸出援手，把機車移開，救出被壓在機車下的孫女，但阿嬤傷勢嚴重，送醫搶救回天乏術。台中第五分局交通分隊小隊長藍維德：「經查係蔣女騎乘普通重型機車，沿軍福十三路行駛至路口時，起步的時候，與梁男駕駛準備右轉的大貨車，發生碰撞，蔣女經送醫搶救後仍不幸身亡。」這起車禍，發生在台中市北屯，50年次蔣姓婦人，騎車去接放學的孫子孫女，正當大家開開心心揮別2025，準備迎接2026，家屬卻在跨年夜，接獲祖孫三人一死二傷的噩耗，實在難以接受。死者家屬：「他們兩個下課，然後就是回來路上，其實離家裡，只差三、四分鐘就到了，太突然整個心被掏空的感覺。」車禍發生在台中北屯，機車起步遭右轉的大貨車撞上。（圖／民視新聞）家屬查看監視器畫面，心又痛一次，不明白為什麼大貨車起步時，沒有注意到旁邊的機車！死者家屬：「不知道是內輪差還是怎麼樣，她（媽媽）本來要左轉，發現汽車（大貨車）有一點往右，所以她也就趕快往右，可是還是被，不知道是被勾到還是怎樣，他們兩個小朋友，還好沒事就是擦傷，可是媽媽的身體就被，就是上半部整個被輾過。」所幸8歲孫子，5歲孫女只有輕傷，沒有大礙，但他們小小年紀卻目睹悲劇發生，受到極大驚嚇，卻像個大人一樣，強忍悲痛、堅強起來，守在靈堂摺蓮花元寶，令人看了格外不捨！原文出處：台中市跨年夜悲劇！ 嬤騎車載2孫遭大貨車撞上不治身亡 更多民視新聞報導雲林離奇2死 拘提肇逃司機 疑兩車相撞騎士倒地再遭輾魂斷跨年夜！高雄騎士遭大貨車輾斃 司機痛哭「真的沒看到」元旦死亡車禍 清潔隊員遭撞身亡「機車破碎」肇事者逃逸民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
寶嘉聯合車展集「4品牌、19款車」全場最好逛！9大新車搶先曝光、首發開賣Peugeot 408 GT Rapide
2026台北新車暨新能源車大展於台北世貿一館展開，寶嘉聯合集結旗下Alfa Romeo、Citroen、Jeep與Peugeot四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多、展車數量最多、全新車款數量最多」的多品牌車款陣容，具體呈現寶嘉聯合深耕台灣市場、多品牌產品佈局的完整度與整合實力，成為本屆車展的重要焦點展區，並透過多款新世代車型的搶先亮相，揭示2026年產品導入與市場佈局的序章。Zeek玩家誌 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
台北新車暨新能源車大展 MITSUBISHI × 中華汽車雙品牌登場
2026 台北新車暨新能源車大展正式登場，MITSUBISHI 與中華汽車以雙品牌形式隆重參展，完整集結乘用車、商用車與新能源車款，透過全產品線展出，具體呈現三菱品牌於台灣市場的最新產品布局與發展方向。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
試駕就送超商百元卡 2026福特還有很多好康可以拿
迎接2026年新氣象，福特六和在年初就端出誠意十足的限時活動。至2026年1月31日止，只要走進全 Ford展示中心試駕任一車款，就能拿到7-11百元商品卡，還有機會抽中美國來回機票。展間拍照打卡上傳指定粉絲團貼文，更能加碼抽 Ford GT 科技系列樂高，讓賞車也變成一場趣味體驗。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
街頭瞬間全黑！ 過彎失控自撞 燈桿斷裂瓦斯外洩
苗栗頭份1號凌晨3點多，發生一起自撞事故，一輛黑色轎車疑似過彎時失控，撞斷路旁的天然氣管線和水管，一度出現瓦斯外洩。36歲張姓駕駛背部受傷送醫，所幸事故沒有造成其他人員傷亡。 #自撞#失控#瓦斯外洩東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話