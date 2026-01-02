重機飆高速！疑煞車不及撞迴轉休旅 騎士當場倒地

高雄凌晨12點多也發生車禍意外。（圖／東森新聞）





高雄凌晨12點多也發生車禍意外，一名重機騎士行經鼎中路時，疑似煞車不及，撞上正在迴轉的小客車，事故造成騎士當場倒地，被緊急送醫。遭撞駕駛表示，他當時只聽到有高速行駛，還有重機不斷按鳴喇叭的聲音。

黃牌重機側翻倒地，一旁地上散落車殼零件碎片，就連騎士的全罩安全帽以及當時穿的廚師鞋，都被噴飛到一旁，凌晨時間這起交通意外把附近住戶都給嚇壞。

目擊民眾：「你看路上的煞車痕，你就看懂了，（他要迴轉嗎），他迴轉很慢啊，他那個角度要迴轉，沒那麼好轉啦。」

車禍發生在高雄三民區，凌晨12點多，黃牌重機高速直行，行經鼎中路時，見前方休旅車要迴轉，不過疑似煞車不及，不斷按喇叭示意，然後就發生猛烈撞擊。

遭撞休旅車駕駛：「我是要迴轉，我就是看後面沒有車，所以我才要迴轉，就聽到「嗯」，我就聽到狂按喇叭的聲音。」

事故休旅車駕駛座車門被撞凹，後照鏡車身鈑金也有脫落情形，可見當時撞擊力道之大，警方獲報趕抵現場時，肇事騎士倒地不起，由救護人員抬上擔架緊急送醫。

警方初判駕駛迴轉前，沒有注意來車，將依違反道交條例開罰，詳細車禍原因等待進一步釐清。

