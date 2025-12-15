重機騎士獨自跑坪林北宜公路 過彎不慎撞護欄摔車骨折
〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市王姓男子昨天(14日)中午騎乘黃牌重機，獨自在坪林區北宜公路跑山兜風，途中過彎時撞上護欄摔車，路過民眾見狀紛紛報案，警消趕抵時，發現王男手部骨折，隨後由救護人員包紮後送往醫院治療，所幸沒有生命危險，事故原因仍待釐清。
新店警分局調查，22歲王男當時騎著Aprilia RS 457大型重機，獨自從新北汐止區出發，由新店往宜蘭方向行駛，途中行經坪林北宜公路32.4公里1處左彎時，疑因失控撞擊護欄，導致連人帶車滑行數公尺，其他騎士見狀後連忙報案。
據知，警消趕抵時，發現王男右手骨折、意識清楚，隨後由救護車送往台北市立萬芳醫院救治，幸無生命危險，由於王男酒測值為0毫克，事故原因仍有待進一步釐清，至於重機在事故發生後漏油，已通報公路局景美工務段協助處理排除。
