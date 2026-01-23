即時中心／廖予瑄報導

台中市澄清醫院中港院區前（21）日清晨驚傳醫療暴力事件！據了解，一名30歲林姓男子酒後自殘，並在家屬陪同下送往急診室，但林男疑似不滿醫師診斷，竟揮重拳重毆一名資深男護理師，造成他出現腦震盪等狀況，院方事後也協助該護理師提告。對此，台中地檢署在訊問林男後，今（23）日依涉犯《醫療法》及傷害罪等罪嫌，向台中地方法院聲押林獲准。

據了解，體重108公斤、年約30歲的林男，21日酒醉後有自殘行為，並在家屬陪同下，前往澄清醫院中港院區急診室急救。沒想到，林男疑似不滿醫師診斷，竟作勢要打人；其中一名男護理師見狀，有意上前安撫對方情緒，但卻慘遭對方揮重拳，並直接倒臥在後方的病床。

快新聞／重毆中港澄清護理師「害腦震盪」 108公斤酒醉男遭聲押獲准

林男揮拳重毆護理師遭收押。（圖／擷取自黃瓊慧Threads）





該名遭毆的護理師事後也出現腦震盪等情形，目前還在住院觀察中。至於涉案的林男則是當場被逮捕，並在院方的協助下，向林男提出告訴。

對此，中檢今日表示，警方已在昨日將林男拘提到案，並在今早將他解送至地檢署訊問，認定林涉犯《醫療法》第106條第3項，「對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務」，以及《刑法》第277條第1項之傷害等，罪嫌重大且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。





