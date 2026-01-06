重測八掌溪風災農地春節前完成

地政局正在重測八掌溪風災受損農地，將於春節前完成。(地政局提供)

記者翁順利／台南報導

去年七月凱米颱風襲擊南台灣，台南市後壁區八掌溪堤防段因大水多處溢堤，導致上茄苳里及菁豐里六十餘公頃農地嚴重淤砂，市府向中央爭取到一億餘元補助，農業局隨即啟動「凱米風災八掌溪溢堤農田清除泥砂復耕計畫」，經過一年多的努力，清除泥砂作業已接近尾聲，地政局接手積極投入受災農地的鑑界工作，希望讓受災農民可以盡早恢復耕作維持生計。

地政局局長陳淑美表示，凱米颱風溢堤造成農地淤砂，導致該地區所有農地田埂都被推平，除砂後也無從分辨各宗農地原來的耕作範圍，為讓受災農民可以釐清地界恢復耕作，在農業局完成農田清淤後，立即要求白河地政事務所投入測量鑑界，連同釘界的所需的界標，也由地所免費提供，以全力協助受災農民恢復正常生活。

執行重測的白河地政張書哲主任指出，受災區鑑界預計辦理二百七十四筆，自去年十二月展開測量，因數量龐大，測量課彈性調撥三組人力支援，現在已完成近一百五十筆，進度大幅超前，預計在今年農曆春節(二月十三日)前將全部完成，讓農民可以接續在農曆年前復耕，安心過好年。

白河地政事務所補充，土地鑑界依法應通知相鄰地主到場領界，本案測量雖然是接受農業局委託辦理，仍依規定分批逐筆通知地主到場領界確認，位於受災區地主接獲通知後，務必配合到場領界釘界，確保自身權益。