重溪國小學童閱讀成果豐 披薩車進校園獎勵

〔記者王涵平／台南報導〕重溪國小暑期閱讀成果豐碩，學校邀請披薩車進校園獎勵學童，另安排生命教育活動與兔子、蟑螂等互動，展現鄉村國小獨特魅力。

重溪國小設計「暑期閱讀挑戰」活動，鼓勵學生利用假期借閱圖書，只要學生在暑假期間完成閱讀超過10本，就安排美食獎勵，專業的披薩車開進校園，現場製作香氣四溢、熱騰騰的手工披薩，讓所有達標的小書蟲享受一場結合知識與美味的盛宴。

校長吳建邦表示，鄭靜慧老師與許舒鈞老師在推動閱讀表現亮眼，對班級共讀的熱忱，1年內借閱24箱「愛的書庫」圖書箱，顯示積極且有計畫地運用外部資源，更凸顯了為學生提供豐富閱讀素材的積極性，獲得南市教育局來函公開敘獎。

校園「生命教育樂園」也相當受注目，學校申請教育部計畫，在校園內悉心照料多樣化的動物夥伴，鄰近的私立貝特幼兒園師生也專程到重溪國小進行校外教學，特別是對小白兔的溫馴和馬達加斯加蟑螂的獨特外觀表現出濃厚的興趣，在重溪國小大哥哥大姐姐的引導下，幼兒親近多元的生命，學習如何友善地互動與觀察。

