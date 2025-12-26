重溫南法蜜月浪漫！用藍色花磚、壁爐文化石堆砌優雅鄉村風，格局巧思放大生活幸福感

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 摩登雅舍室內設計

小編帶你看好宅

走進這間 60 坪的新成屋，仿若踏入南法小鎮的悠然風景，屋主夫妻與長輩都是設計師的忠實粉絲，年輕夫妻更是在南法蜜月後，深深愛上當地的浪漫氣息，因此決定將這份記憶化作生活日常，委託設計師專業巧思打造理想家園，讓新家能重現蜜月時光的美好感受。



一進門，玄關鋪設藍色調的花磚地坪，結合鄉村風花磚的獨特圖案，為生活空間揭開童趣且優雅的序幕。室內格局經過重新調整，將閱讀區安排於入口後方，營造舒適寧靜的書香天地，再依序進入客廳與餐廳，以及為孩子設計的遊戲區，未來亦可作為臥室使用，整體居家動線自然流暢，兼具家庭互動與個人空間的平衡。客廳天花木格柵結合斜屋頂造型，呈現挑高的空間感與經典的南法語彙。電視主牆以壁爐搭配文化石堆疊而成，烘托溫暖懷舊的氛圍。由於屋主的小孩屬猴，設計師特別選用了一款動物圖騰壁紙鋪陳於局部牆面，增添層次感與專屬的童趣印記。空間劃分巧用室內窗設計，增添穿透感，也確保隱私。

主臥以清新、柔和的藍色為主軸，搭配進口壁紙與烤漆細節，營造專屬大人的靜謐居心地，色彩與材質的溫和交織，使空間在日夜之間都維持輕盈而放鬆的節奏。浴室延續公領域的調性，雙洗手台、淋浴區、泡澡區配置媲美飯店規格，讓人在優美的氛圍中，享受沐浴時光。

小編的最愛

各區域的展示收納都相當吸睛，開放式的書房區域，採用溫潤木作打造大面積書牆，兼具展示與收納功能。電視展示牆結合壁爐，整體感一致，在燈光的襯托下，收藏品更顯精緻。

摩登雅舍室內設計／汪忠錠、王思文

地址：台北市文山區忠順街二段85巷29號15樓

電話：02-22347886

Email：vivian.intw@msa.hinet.net

網站：http://www.modern888.com/

