重溫寫下奇蹟的《冠軍之路》！紀錄片重返12強賽奪冠時激動時刻

〔記者許世穎／台北報導〕台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》日前舉辦大型試映會，現場吸引近400位觀眾，包括中華職棒會長蔡其昌、多位中職球星與知名棒球創作者到場支持。活動同步發布30秒短版預告、曝光長榮交響樂團演奏配樂，並正式上架主題曲《今天的我》，現場氣氛熱烈，球員們更直呼「全場都起雞皮疙瘩」。

現場也公開由長榮交響樂團特別錄製的主題配樂，磅礡樂聲與真實賽事畫面搭配，引發觀眾強烈情緒共鳴。導演龍男以撒克凡亞思及監製團隊登台感謝所有球員與工作團隊；球員陳冠宇也在會後分享，他在片中看到過去一年經歷的跌宕，「看完會亢奮，會想繼續打球」，並特別提到張奕心路歷程的段落讓他深受感動。

朱育賢在12強賽冠軍戰那記關鍵雙殺畫面也於片中重現，他看完更希望更多人能透過紀錄片再度見證這段歷史。《冠軍之路》自宣布上映即獲各界注目，預告數日內突破27萬觀看，主題曲《今天的我》MV累計近29萬次點擊，成為2026年初最受期待的紀錄片電影。

《冠軍之路》團隊跨台、日、美三地進行拍攝，訪談近70位受訪者、累積超過300小時素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年奪回冠軍的熱血旅程，將於2026年1月1日在台上映。

