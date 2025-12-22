重溫屏東萬倉街「貓洞」 品牌市集12/26起連辦3場

改造後的萬倉街廊道，以裝置藝術呈現過去的貓洞與銜接未來。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市萬倉街與仁愛路交接口，過去曾有個在地人都熟悉的「貓洞」，雖然貓洞配合鐵路高架化而消失，但「經過要低頭」的畫面仍是許多屏東人的回憶。今年冬天起屏東縣府將在改造成功的萬倉街鐵道廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集，12月26日至28日、明(2026)年1月30日至2月1日、2月27日至3月1日，下午4點到晚上9點，連辦3個場次。

屏東縣府傳播暨國際事務處指出，「貓洞」是屏東人的回憶，但對外地人來說，「貓洞」聽起來像是貓咪穿梭的小洞，既可愛又充滿想像，所以全新品牌市集以日文「Neko」(貓)為名，巧妙結合萌貓的意象，又能鏈結在地情感；同時推出的吉祥物「阿財」是隻可愛又招財的福貓，擁有金穗色毛髮與圓滾滾身材，象徵屏東全年豐收富足，充滿喜氣。

「NEKO MARKET」第一場12月26日至28日登場，以屏東在地職人及品牌、寵物、親子為主題，集結手作、文創商品、特色美食等超過100攤，現場設置一座超級大「阿財」，連同底座高4米。並與農業處共推友善寵物理念，設置寵物專區，有免費施打晶片、毛小孩認養、友善寵物商家、手作體驗、「鏟屎官」趣味活動。

市集也規劃「Pingtung Good」專區，精選6家屏東地區農會與屏東好物品牌，從酸甜果乾、鮮脆蔬菜片、鹹香肉乾到各式調味醬，還有NEKO MARKET限定T-Shirt與環保購物袋等，同時設有四大趣味遊戲體驗區，完成挑戰、憑合照打卡可到服務台換小禮物。

傳播處表示，配合政府普發萬元，首場市集推出消費集點抽獎活動，消費滿100元集1點，集滿10點參加抽獎，有50吋電視、iPad、Apple Watch、誠品禮券、微電腦電子鍋、負離子吹風機等逾千項好禮。NEKO MARKET本週五(26日)下午5點30分開幕，周春米縣長還會請大家吃貓掌湯圓(限量100碗)，讓大家過個溫暖又甜蜜的年末。

