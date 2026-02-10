重溫日本音樂大師！「坂本龍一311災後心境」在台上映

日本音樂大師坂本龍一。（圖／天馬行空提供）





日本音樂大師坂本龍一於2023年3月28日以71歲之齡與世長辭，令人無限不捨，但是他動人的音樂，至今仍深深烙印在全球樂迷心中。2014年與東京愛樂合作演出的《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》即將於今年2月底登上台灣大銀幕。

坂本龍一在2013年與完整編制的交響樂團於日本合作演出「Playing the Orchestra 2013」，這是他時隔16年再度與交響樂團合作，引發熱烈迴響。之後，2014年東京公演上，他更親自擔任指揮，為整場演出增添動人色彩。

廣告 廣告

坂本龍一在這場精采絕倫的「Playing the Orchestra 2014」席間，一邊演奏鋼琴、一邊指揮全場樂曲，從YMO時代的名作，到為電影《俘虜》、《末代皇帝》等經典電影創作的配樂等經典曲目，皆由東京愛樂交響樂團精彩演繹。

除了多首經典電影的配樂，坂本龍一也在這場演奏會上演奏了他為311東北大地震災後創作的第一首樂曲《Kizuna World》，這首動人的樂曲出自義大利當代藝術家Valerio Berruti的動畫作品《KIZUNA》，為災區帶來希望與溫暖。

隨後坂本龍一和夥伴平野友康也一同響應，並展開「Kizuna World」計畫，盼藉由音樂為災後受重挫的地區募得重建資金。坂本龍一也在演奏會上坦言自己在災後，有將近一個月的時間，對於聆聽音樂、創作音樂都完全提不起勁，直到寫下這首作品，內心許多感受才終於有了出口，並衷心期盼《Kizuna World》這首樂曲可以帶給受傷的人與土地一些療癒。

《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》將於台灣上映。（圖／天馬行空提供）

《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》將於台灣上映。（圖／天馬行空提供）

《Ryuichi Sakamoto | Playing the Orchestra 2014 ~ 坂本龍一・永恆的迴響》以5.1聲道重新構築，帶來宛如置身當年觀眾席般的沉浸式臨場體驗。台灣片商也將於2月27日於MUVIE CINEMAS台北松仁TITAN SCREEN舉辦「聽覺饗宴場」，本場次將於本周五（13日）中午11點開賣，購票觀賞本場次即可獲得「電影周邊帆布袋」壹個，購票詳情請洽MUVIE CINEMAS台北松仁現場及官網、APP。



【更多東森娛樂報導】

●元旦才曝輕生...「珉娥再曬燒傷照」 恐毀容崩潰

●「最帥法師」狂脫！Keng化身韓國巨星 瘋傳：一半時間都半裸

●Busker Busker元老成員驟逝！表弟證實噩耗 享年38歲

