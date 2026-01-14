重溫眷村文化 臺南眷村年貨嘉年華1/23登場

重溫眷村文化 臺南眷村年貨嘉年華登場

臺南市政府今年首度在永康區舉辦眷村年貨嘉年華活動，希望民眾在採購年貨的同時，也能一同重溫眷年節的盛況，感受濃厚的年味。

農曆新年腳步將近，為迎接馬年到來，臺南市政府在1月23日到1月25日在永康區永華路及探索教育公園舉辦「臺南眷村年貨嘉年華」，市長黃偉哲表示，今年首度在永康區辦理眷村年貨嘉年華，歡迎市民一同回到昔日眷村年節盛況，感受濃厚的年味和人情味。

經發局長張婷媛表示，眷村年貨嘉年華以永康區作為重現眷村生活的舞台，讓市民朋友在採買年貨、欣賞表演的同時，也能回望在地記憶，凝聚地方認同感。

活動期間同時也結合「臺南購物節」活動，只要在年貨嘉年華市集消費，掃描攤位提供的數位行銷券，就可參與臺南購物節抽獎。