重溫青春的味道！樂華夜市這家碳烤雞排，酥脆外皮刷上鹹甜藥膳醬汁，排隊也要吃

曾在桃園中壢生活過的朋友來說，「家鄉碳烤雞排」這個名字，往往有著一段青春的回憶，記得以前在中原夜市，那攤總是大排長龍的碳烤雞排，是我學生時代與剛出社會時的慰藉。酥脆的外皮刷上鹹甜交織的醬汁，那一口咬下的滿足感，足以撫慰一整天的疲憊，隨著時光推移，中原的那份味道成了絕響，直到最近，當我踏入樂華夜市，在靠近中山路入口處，那熟悉的紅底白字招牌、那股獨特的炭烤香氣撲鼻而來，竟然是「維縈家鄉碳烤雞排」！那一刻，彷彿在異地遇見了老朋友。

廣告 廣告

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

交通資訊

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

菜單/MENU

碳烤雞排85元

不提供剪切服務

僅賣一種產品

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

在物價飛漲的時代，一塊雞排85元在雙北地區屬於中高價位但合理的區間，考慮到它經過了先炸後烤兩道工序，加上特製醬汁與人力成本，這個價格對得起它的品質與美味，或許也正因如此，排隊的人潮還不少，我們也跟著在路中間排隊。

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

攤位前方最吸引人的，是那一整排正在炭烤的雞排，雞排整齊地躺在烤架上，表面逐漸轉為金黃，油脂滴落時發出細微聲響，空氣中瀰漫著炭火與醬汁交織的香氣。

我覺得最厲害的是老闆是一人作業，要掌控好雞排炸的溫度和時間，再拿到烤檯上加熱，真的是超強。

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

碳烤雞排85元

口味可以選擇原味、胡椒、梅粉、辣椒…等，我依照想復刻記憶裡那熟悉的味道選擇梅粉，其實我以前會選梅粉加辣椒，但不敢麻煩一人老闆，所以選了梅粉。

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

特製醬汁在高溫下焦糖化，飄散出類似照燒與藥膳混合的甜鹹氣息，搭配著梅粉開胃的香氣，本來吃飽飽又忍不住開吃啦~

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

很多老饕都知道，雞排如果要保持肉汁，千萬不能切，一切開，雞肉纖維裡的湯汁就會流失，且炸皮與醬汁容易在切口處變得軟爛，整塊大口咬下，才能感受到外皮的酥脆與內部肉汁噴發的雙重快感，鮮甜的雞汁混合著鹹甜的烤肉醬在嘴裡散開，幸福感油然而生。

新北永和｜維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

對於像我這樣尋找回憶的人來說，樂華店的表現可圈可點，醬汁獨有的甜味，混合著碳烤的焦香，瞬間喚醒了沈睡的味蕾記憶，酥皮吸飽了醬汁，，配上厚實的雞肉，真的非常過癮。

維縈家鄉碳烤雞排-樂華店

地址： 234新北市永和區永平路10號

營業時間：18:00-24:00(公休時間以臉書FB公告為主)

FB

文章來源：VIVIYU小世界