重溫黃金時代…周潤發宴請近百TVB老友 坐地合照超親切

周潤發在聚餐現場和老同事們合影。（取材自微博）

70歲國際巨星「發哥」周潤發，近日在酒樓低調宴請昔日TVB外景組近百名老同事，在聚餐現場，周潤發打扮樸實，面色紅潤，臉上掛著親切的笑容，狀態極佳。在場大部分人至少相識35年以上，大合照中，周潤發毫無明星架子，席地而坐和大家合影，盡顯其多年不變的親民作風，網友則讚周潤發重情重義。

綜合網易、瑯琊新聞網報導，周潤發低調宴請近百名TVB舊同事的消息引起了廣泛關注，勾起了人們對港劇黃金年代的回憶。從曝光的照片來看，周潤發打扮樸素，一身黑色運動外套，一頂黑色棒球帽，年屆七旬但他精神矍鑠。

最令人感動的是，在拍攝大合照時，這位國際巨星毫無架子，為了把所有人都框進鏡頭，自然而然地選擇了席地而坐，與老友們擠在一起，笑容燦爛。

這場聚會堪稱TVB外景組的「世紀重逢」，參與者多是幕後工作人員和綠葉演員。TVB演員洪一鳴在社交平台發文透露，現場大部分人至少相識35年以上，這意味著這群人的情誼可以追溯到上世紀80年代，那個港劇席捲亞洲、共同拚搏的時代。

公開資料顯示，周潤發正是從TVB出道，憑藉「上海灘」等劇集紅遍華人世界。他在1985年因高強度工作等問題與TVB解約，並將事業重心轉向電影，但顯然他從未切斷與這些「微時戰友」的聯繫。

這份跨越數十年的情誼讓網友感慨萬千，紛紛留言讚周潤發重情重義，尤其在娛樂圈「人走茶涼」被視為常態的環境裡，功成名就的「發哥」還記得並宴請近百名幕後舊同事，「這哪是吃飯，這是把港劇黃金時代的煙火氣全端了出來」。

