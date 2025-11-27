重溫「賽德克．巴萊」電影場景 台中雪山坑登山步道完工
〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局斥資近5千萬元興建雪山坑登山步道，1、2期工程日前完工，全程2.4公里，分成大環跟小環，吸引遊客到訪。
台中市長盧秀燕和平專案，今天到雪山坑登山步道視察。盧秀燕表示，希望山林之美被民眾看見，市府在和平區建置吊橋及步道，方便民眾通行及遊客遊玩，目前台中市共68條登山步道，市府在和平區建置環山獵人步道、埋伏坪步道及雪山坑登山步道，陸續於今年10月完成，共斥資1.6億元。
盧秀燕說，步道工程，主要採減法工程，儘量不打擾山林，與原有地形地貌相似，另外，維修及原民化很重要，以保持原鄉風貌，再來就是行銷，以兼顧產業經濟，感謝地方頭目等協助。
觀旅局長陳美秀簡報指出，雪山坑登山步道當初是依據地方原民常行走的獵徑等建置，因為地方希望能夠認養，市府也樂觀其成。
和平區市議員古秀英表示，雪山坑登山步道全長2.4公里，屬於休閒級，附近還有沒有開發的櫸木林，還有電影「賽德克．巴萊」場景的山蘇林，媲美瑞士的美景，希望大家都能來體驗。
更多自由時報報導
中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……
不尋常！極區上空暖冷空氣對峙 鄭明典聯想到「超強寒流」
身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光
好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 19 小時前
走進南投水里秘境 穿漢服逛古窯、漫步車埕町秒飛京都！湖畔日式建築喝午茶超愜意
走進南投水里，一秒回到古早匠人的窯火歲月，下一步卻又瞬間穿越到京都小鎮的靜謐風情。從蛇窯文化園區換上飄逸漢服，在紅磚與窯火間拍出滿滿仙氣；再漫步車埕老街與車埕町，木造建築與山景倒影讓人誤以為身在日本旅途中。午後，挑一家湖畔的日式建築坐下，品茶看光影灑落池面，彷彿連時間都慢了半拍。水里的魅力，就藏在這些被群山擁抱的秘境角落。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 20 小時前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 1 天前
不要羨慕別人擁有什麼樣人生，記住，喜歡的生活，要用力去爭取！每一次出發，都是最好旅行
「每一次出發，都是最好的旅行！」幸福熟齡 ・ 20 小時前
最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」
后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草...華視 ・ 16 小時前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
楓紅雲海交織！2025全球必訪旅遊勝地 攝影達人領路玩攝阿里山
迎來楓紅的季節，阿里山不僅櫻花聞名，秋天更是賞楓熱點，阿里山森林遊樂區熱門的賞楓景點-小笠原山，每年吸引眾多遊客上山追楓、賞雲海、觀日。為了吸引更多「追楓族」住房，位於園區內的阿里山賓館，特邀生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客美拍阿里山楓紅季節雲海交織的夢幻畫面。凡於12月指定日期入住的房客，可享攝影達人黃源明帶路，前往楓紅秘境、美拍磅礡雲海，為旅途留下永恆美照。中時新聞網 ・ 20 小時前
〈 中華旅行社 〉武陵櫻花季 浪漫三日遊
記者林怡孜∕台南報導 一年一度的武陵櫻花季即將登場，中華旅行社特別推出武陵櫻花季三日…中華日報 ・ 15 小時前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 1 天前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 1 天前
太平洋溫泉季限定便當正式推出 瑞穗旅宿業者搶先預訂中
2025花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」正式開跑，從泡湯、賞味到慢旅散步全面升級，邀請旅人走進瑞穗與安通兩大溫泉區，展開最療癒的秋冬旅行。今年活動聯合瑞穗、安通溫泉區旅館及民宿業者特別推出期間限定的「溫泉季限定款便當WarmSpringWellnessBento」，以在地食材入菜，打造兼具質感、風味與健康的限定美食，更歡迎全國旅人來花蓮「吃在地、食當季」，享受最舒暢療癒的花湯之旅。花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，從即日起至12月21日的花蓮太平洋溫泉季「花湯記行」，位於瑞穗溫泉公園的光影展區自每日下午5點起開放至晚間10點，除了有可愛的「繁花盛開」IP燈飾裝置藝術外，還有免費泡腳池，讓遊客及鄉親可以在縱谷山風與夜晚星光之間享受暖泉，每週六更有在地風味市集及湯畔音樂會陪伴大家，為 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
〈中華旅遊〉翠峰湖太平山 沉浸山林之美
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美，中華旅…中華日報 ・ 1 天前
交通部祭5大國旅方案救旅遊 羅廷瑋憂恐淪為口號
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 日本首相高市早苗寺前「台灣有事」論，引發中日關係緊繃，行政院長卓榮泰表示，總統賴清德鼓勵出國國人選擇日本作為旅遊目的地，也鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，明年3月上路。但立委羅廷瑋擔憂，但這會不會又只是一個響亮的口號？他認為，台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。 羅廷瑋表示，政府喊出「觀光國家隊」原意是好，...匯流新聞網 ・ 1 天前
WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
世界棒球經典賽（WBC）明年3月在東京開打，球迷躍躍欲試想到現場為中華隊加油，但門票一票難求！在大谷翔平宣布參戰後，更是一位難求。目前旅行社已推出「保證取票」套裝行程，價格從新台幣8萬2000元至32萬8000元不等。有球迷無奈表示，若買不到票，只好到東京巨蛋外「聽漏音」。旅遊達人也建議，可飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。TVBS新聞網 ・ 14 小時前