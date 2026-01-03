重溫12強冠軍之路 侯友宜勉小球員堅持努力走上世界舞台

▲侯友宜表示，新北市積極發展成人及三級棒球，培養出許多優秀選手，鼓勵現場的新北小球員只要持續努力，發揮團隊合作的精神，未來一定也會發光發熱。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府昨（2）日舉辦「新北應援臺灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀職棒傳奇球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任，以及國家隊教練團林瀚、呂祐華，與新北市 8 所基層棒球隊走進影城，重溫中華隊奪下世界級冠軍賽的興奮時刻。新北市長侯友宜表示，相信小球員只要繼續堅持，未來也會踏上冠軍之路。

特映會前邀請山羊兄弟隊長周思齊，球員陳冠任、呂祐華及林瀚分享投身運動棒球的心路歷程。侯友宜感謝這群出身新北的棒球英雄們多年努力奉獻，帶動棒球風氣，打出臺灣名號，讓國際看見臺灣的堅強實力。

侯友宜表示，新北市積極發展成人及三級棒球，培養出許多優秀選手，在12強球隊陣容中，有5位來自穀保家商、2位來自新北市成棒隊，鼓勵現場的新北小球員只要持續努力，發揮團隊合作的精神，未來一定也會發光發熱。

體育局說明，今天邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小親師生一同感受那些比勝利更動人的瞬間。此外，今（115）年3月5日至8日於新北市民廣場將舉辦「新北應援，臺灣最強！」棒球直播派對，邀請市民朋友穿上球衣、帶上加油棒，做臺灣隊最強的應援團。