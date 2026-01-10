重溫12強奪冠感動！康家瑋攜陳義信包場《冠軍之路》拋運動結合城市治理願景

活動現場也邀請到「萬華加蚋棒球俱樂部」，同時也是「萬華加蚋盃」的創辦人衛道弘，帶領多位基層小球員一同觀影。圖：康家瑋提供

2024年世界棒球12強賽，台灣英雄勇奪史上首座世界冠軍的榮耀時刻，不僅是體育界的盛事，更是凝聚全台向心力的關鍵。紀錄這段奇蹟旅程的電影《HERO! HITO! 冠軍之路》於2026年初正式上映。台北市全民運動推廣協會理事長、中正萬華區市議員參選人康家瑋，特別於今（10）日在萬華喜樂時代影城舉辦包場活動，力邀原住民族委員會政務副主任委員、傳奇投手「假日飛刀手」陳義信共同現身，透過跨世代的傳承，展現其未來推動「運動結合城市治理」的堅定決心。

中正萬華區市議員參選人康家瑋，特別於今日在萬華喜樂時代影城舉辦包場活動，與傳奇投手「假日飛刀手」陳義信共同現身。圖：康家瑋提供

康家瑋在訪談中流露出資深球迷的真摯感性。他回憶起童年生活，父母因工作忙碌，棒球比賽成了他最忠實的陪伴。「小時候父母回到家，只要看到我有沒有活力，就能精準預測今天兄弟象是贏球還是輸球！」這份深刻的革命情感，轉化為他投身公共事務的動力，致力於讓運動不再只是螢光幕前的賽事，而是中正萬華市民生活的一部分。

康家瑋觀察到，台灣社會正處於一個重要的轉型期。他感性表示，過去求學時期，體育課常被「借去考試」，反映了當時社會「重升學、輕體質」的偏向；但現在走入基層，不論是在中正區還是萬華區，常看到家長帶著小朋友積極參與體育活動，這種社會共識的進步令他深受感動。「運動能強健體魄，更能形塑國民的意志力。未來進入議會，我將全力推動運動設施優化與社區體育結合，讓中正與萬華共同成為充滿動能的宜居城市。」

今日活動特邀陳義信副主委蒞臨，他不僅是原民運動成就的象徵，更是台灣棒球的精神領袖。陳副主委特別對現場的小朋友們提出勉勵，他指出成長過程中挫折在所難免，但「讀書提升知識、運動強身健體」是缺一不可的雙引擎。陳副主委幽默建議：「讀書讀累了就去運動、運動累了就看書，兩者相輔相成，才能讓人生更有韌性。」

活動現場也邀請到「萬華加蚋棒球俱樂部」，同時也是「萬華加蚋盃」的創辦人衛道弘，帶領多位基層小球員一同觀影。康家瑋理事長強調，衛爸在地方長年的默默耕耘，正是他最敬佩的精神。他承諾未來將致力於支持基層運動團體，串聯中正萬華的優質資源與基層活力，讓這兩塊具有深厚文化底蘊的土地，都能具備最活力的運動氛圍。

康家瑋理事長最後強調，他對運動的推廣不限於競技場，更在於提升市民整體的生命品質。他認為，一個宜居的城市，應該讓中正與萬華的學子、青年與長輩，都能找到適合自己的運動空間。

「我希望打造一個無論老幼都能隨時、隨地享受運動快樂的環境，將運動精神轉化為台北的城市DNA。」康家瑋提出「體育+」的政策想像，包含「體育與長照結合」推廣高齡者肌力訓練、「體育與都市更新結合」打造街頭多功能運動空間等。他承諾，未來將以更宏觀的視野，將運動文化與生活環境深度融合，讓中正萬華不僅是台北的文化心臟，更是充滿活力的宜居典範，這也是他對雙區鄉親最誠摯的承諾。

