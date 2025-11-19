重溫1996高雄青春 《南方時光》光榮回鄉

陳玄力（左起）、導演曹仕翰、文化局簡嘉論副局長、演員鄭有傑。（圖／高雄市政府文化局提供）

由高雄人投資、全片在高雄拍攝的電影《南方時光》，入選多個國際影展，並榮獲金馬獎最佳導演、美術設計和造型設計3項大獎提名。電影於11月14日全台上映後，18日晚間光榮「回鄉」，在喜樂時代影城高雄總圖店舉行高雄首映會。

高雄出身的導演曹仕翰率主演鄭有傑（飾演老師）、陳玄力（飾演男主角「小洲」）出席，感謝高雄從劇本創作、拍攝到行銷的一路相挺。高雄市文化局簡嘉論副局長也到場力挺這部「高雄製造」的電影，預祝劇組金馬獎滿載而歸。

《南方時光》講述1996年飛彈危機下，一個高雄少年的成長與自我追尋，承載著曹仕翰導演的青春記憶與深刻父子觀察。導演透露，電影多數演員和幕後人員皆來自高雄，拍攝地點遍及民族社區、澄清湖、左營建業新村等地，讓觀眾看見老高雄獨特的城市風景與人情溫度。

文化局特別指出，本片劇本曾入選「台灣華文原創故事編劇駐市計畫」，展現高雄致力打造友善影視環境的成果。鄭有傑笑稱自己與高雄緣份很深；飾演男主角的陳玄力，被譽為「明華園小王子」，初次拍電影在導演耐心指導下，放下舞台劇習慣，找到更真實的表演方式，導演讚其潛力無窮。

