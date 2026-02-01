重演安倍旋風？ 《朝日》民調顯示高市早苗可能奪下逾300席

日本首相高市早苗1月19日宣布將解散國會提前大選，目前選情極度大好。路透社



立場偏左的日本《朝日新聞》週日（1日）刊出對日本8日國會大選的民調預測，結果顯示高市早苗很可能領導自民黨輕鬆單黨過半，加上聯盟的日本維新會，甚至可能挑戰國會眾議院的三分之二超級多數，重演安倍晉三2017年突擊提前大選的狂勝歷史。

《朝日》週日報導說，在總席次465席的日本國會眾議院中，自民黨勝利趨勢強勁，預計獲得席次將大幅超過維持過半所需的233席，甚至有望衝擊300席大關。若加上日本維新會在眾議院可能維持不變的34席左右，執政聯盟將奪下逾三分之二的超級安定多數。

而由立憲民主黨與公明黨在選前臨時籌組的聯合政黨「中道改革聯盟」，很可能遭遇慘敗，總席次將比改選前的167席銳減，甚至很可能直接減半。

政治偏向更右翼的參政黨，以及新興的主張「科技興國」的未來團隊黨（Team Mirai），預料席次都將猛增。而保守主義、中間偏右的國民民主黨，預計席次將不會有太大的變動。

這次民調在1月31日至2月1日期間進行，針對約37萬人進行了電話與網路調查，並結合《朝日》採訪資訊，進行選戰局勢分析。

此次調查在選區部分透過網路進行，比例代表部分則透過電話進行。由於仍有約四成選民尚未決定小選區的投票意向，三成選民尚未決定比例代表制的政黨投票意向，因此最終選情仍有可能變動。

只是這樣子的自民黨大勝局面預測，也呼應了其他媒體所做民調。共同社同樣是在這兩天所做民調，比例代表制的投票意向有36.1%受訪者要投給自民黨，比一週前猛增近7個百分點；願意投給中道改革聯盟的比例為13.9%，雖然比起一週前增加2個百分點，但遠不如自民黨。

在小選區方面，共同社的民調也顯示執政聯盟的支持度將近是在野聯盟的兩倍。

這種局面令人想起高市早苗的政治導師、安倍晉三在2017年發動的「國難突破」解散國會選舉。當時安倍晉三領導自民黨在465席贏下284席，聯合執政的公明黨也拿下29席，總共獲得313席的逾三分之二「絕對多數」優勢，奠定了未來數年安倍政府長期執政基礎。

