重演急診壅塞？石崇良：目前春節醫院開診率逾7成 量能比去年高

春節將至，為避免重演去年急診壅塞情形，衛福部早已做好多項準備工作，更投入健保署投入16億元獎勵開診。石崇良今日出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，會前受訪表示，初步看來春節開診率高於去年，尤其是去年開診率最低的初一至初三，醫院開診率已經達到7成以上。

石崇良指出，今年醫院的開診率目前已超過70%以上，診所的部分也有提高，部分超過10%。（圖／中天新聞）

石崇良指出，為提高春節9天年假的開診率，在健保的部分，有各項的加成獎勵，目前調查看來，開診率確實比去年提高，以去年為例，初一到初三開診率最低，今年醫院的開診率目前已超過70%以上，診所的部分也有提高，部分超過10%。所以預期今年的年假期間的這個醫療服務量能較去年高，醫院的部分，也會預留一些床數的調度。

去年春節急診壅塞與當時流感疫情高峰有關聯。石崇良表示，按照疾管署的疫情監測，上週類流感門急診就診率尚未超過11%，還沒有進入流行期，雖然不敢掉以輕心，但是相對來講，還不是真正進入高峰的時候。

