重演邊開邊投？立法院三讀修《公投法》 藍白聯手修「公投綁大選」

立法院院會今日再次在藍白聯手下，通過《公民投票法》修法，使公投再次綁定大選。

《公民投票法》2003年上路以來歷經多次演變及爭議，2017年修法後大幅降低公投提案與通過門檻，並將「公投綁大選」慣例明文入法，然而2018年九合一選舉卻出現高達10件公投案，尤其台北市出現「邊開票邊投票」亂象，，時任國民黨候選人丁守中更因此提出「選舉無效」訴訟，才使2019年再度修法，將公投與大選再度脫鉤。

依據現行《公民投票法》規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起每2年舉行一次，不過今年8月「重啟核三公投」同意雖超過不同意票數，但因比例未達門檻，故公投案並沒有通過。民眾黨團及國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆、許宇甄等人提案修《公民投票法》第23條，要求恢復公投綁大選，希望能增加投票率。

今（21日）朝野協商時，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱提出再修正動議，公投前1天再放假使公民有更多準備時間，但民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，綠營再修正動議最後一天才提出，「不就是黑箱嗎？」又逼在野黨支持，公投前1天放假可討論，那投票是否也要一起討論？若依民進黨提議，投綁大選只要放一天豈不更有效率。

最終，立法院今日表決《公民投票法》，立法院長韓國瑜宣讀新的黨團共識，其中民進黨團版本「公投前一天放假」不通過；民眾黨也提出再修正動議，將公投案公告成立後，從1至6個月內投票，改為3至6個月投票，國民黨、民眾黨立委以56票對上民進黨44票，通過民眾黨團版本。《公投法》也在藍白人數優勢下接連通過二讀、三讀完成修法程序，使公投再度綁大選。

