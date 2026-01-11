重演1953年伊朗政變？WSJ：川普正在權衡各種政權更迭手段

伊朗的示威者們走上街頭，圍繞著篝火載歌載舞，歡呼雀躍。（圖／達志／美聯社）

伊朗正陷入自2022年以來最嚴重的內部動盪。抗議物價飆升並迅速轉化為反對神權統治的大規模抗議，已持續數週。雖然伊朗官方未公布正式數據，但總部位於美國華盛頓的人權組織「伊朗人權活動家」（HRANA）聲稱，至今已確認至少490名示威者與48名安全部隊人員死亡，另有超過10,600人遭到逮捕。對此，1名美國官員於美東時間11日透露，川普預計在13日與高層顧問會面，討論因應伊朗局勢的選項。《華爾街日報》更披露，相關選項涵蓋軍事打擊、祕密網路行動、經濟制裁與支援反政府力量。

綜合美媒報導，面對示威浪潮，德黑蘭（Tehran，伊朗首都）當局加強鎮壓並實施網路封鎖，同時將動盪歸咎於美國與以色列。伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）也警告，若伊朗遭到攻擊，所有美軍基地、艦艇以及以色列都將成為合法目標。與此同時，伊朗還宣布全國哀悼3天，稱此舉是為了「紀念在抵抗美國與猶太復國主義政權中殉難的烈士。」

根據街頭畫面顯示，德黑蘭與馬什哈德（Mashhad）等城市夜間仍有大批群眾聚集，高喊口號、焚燒路障，爆炸聲與濃煙瀰漫街頭。國營電視則播放殉職安全人員的葬禮畫面，強調將有30名安全部隊成員，被安葬在中部城市伊斯法罕（Isfahan），另有6人於西部克爾曼沙赫（Kermanshah）遭「暴徒」殺害。他們也稱稱死者是「武裝恐怖分子事件」的受害者。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則指控以色列與美國策畫動盪，並表示伊朗的敵人引入了「焚燒清真寺、攻擊銀行與公共設施的恐怖分子。」他在電視台訪問中呼籲：「我請求各位家庭，不要讓你們年幼的孩子加入這些斬首、殺人的暴徒與恐怖分子。」同時表示政府願意傾聽民意並解決經濟問題。

對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）籲伊朗當局保持克制。他在社群平台X上發文稱：「言論自由、結社自由與和平集會的權利必須獲得完全尊重與保障。」同一時間，3名參與以色列安全諮詢會議的以色列消息人士則透露，為因應可能出現的美國介入情境，特拉維夫（Tel Aviv，以色列首都）方面已進入高度警戒。

川普近日多次公開警告伊朗領導層勿對抗議者動用武力，並宣稱美國「已準備好協助示威者」。1名美國官員於美東時間11日告訴《路透社》，川普預計於13日與高層顧問會面，討論因應伊朗局勢的選項。《華爾街日報》（The Wall Street Journal，WSJ）更披露，相關選項包括軍事打擊、動用祕密網路武器、擴大制裁，以及為反政府人士提供線上支援。

然而，美國國內政客對是否介入伊朗呈現高度分歧。共和黨參議員保羅（Rand Paul）與民主黨參議員華納（Mark Warner）警告，軍事介入可能適得其反，促使伊朗民眾在外敵威脅下團結支持政權，並重演1953年美國中央情報局（CIA）與英國軍情六處（MI6）聯手策劃政變，推翻伊朗民選總統摩薩台（Mohammad Mosaddegh），所帶來的長期政治後果。相反地，鷹派人士如以色列利益集團的政治盟友、共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）則主張以強硬手段「震懾政權、鼓舞抗議者。」

伊朗的不穩定也與西方國家制裁所引發的結構性經濟問題密切相關。在通膨率超過50%的背景下，擁有9,200萬人口的伊朗正承受全球最嚴重的通膨壓力之一。對此，前美國外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）認為，這波抗議短期內未必能推翻神權體制，但勢必將進一步削弱伊朗政權的正當性與治理能力，「即便存活下來，也將變得更加虛弱」，尤其是在伊朗剛結束2025年與以色列和美國為期12天的戰爭、區域影響力已明顯下滑之際。

