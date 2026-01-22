重演TACO劇本！台股盤中創高 收漲499點收31746點 台達電奪權后、信驊寫新天價8930元

台股週四收盤勁揚499.71點，以31746.08點作收。廖瑞祥攝



美國總統川普宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美歐緊張關係暫解，全球市場重演「TACO」劇本，美股主要指數反彈。台股今日（1/22）甫開盤即大漲逾500點，收復5日線，盤中最高漲逾600點至31890.62點，再度改寫盤中史高。收盤時漲勢略微收斂，指數勁揚499.71點，以31746.08點作收，漲幅1.6%。

川普週三宣布撤回對歐洲國家加徵關稅的威脅，並表示已就格陵蘭達成「未來協議框架」。道瓊工業指數終場上漲588.64點，收在49077.23點，漲幅1.21%。標普500指數揚升78.76點，以6875.62點作收，漲幅1.16%。那斯達克指數上揚270.50點，收報23224.82點，漲幅1.18%。費城半導體指數勁揚247.88點，以8042.07點作收，漲幅3.18%。

台積電ADR昨小挫0.32%，股價收在326.12美元，但盤後翻揚0.9%。權王台積電週三下挫35元，以1740元作收；今日開盤跳空漲至1765元，盤中最高漲30元至1770元，股價在高檔震盪。尾盤賣壓湧現，所幸最後一盤出現5,250張買單，收盤漲了20元，以1760元作收，漲幅1.15%。單日成交張數3萬1,974張，公司市值來到45.64兆元。

主要權值股水漲船高，台達電狂飆至1245元亮燈漲停，股價續創史高，市值攀升至3.23兆元，超越鴻海（3.12兆元），成為台股2哥。鴻海收盤漲2.05%，收在223.5元。日月光投控、廣達皆漲逾2%，聯發科小漲；緯穎漲近半根，以3765元作收。但國泰金、聯電小挫；富邦金、中華電維持平盤。

記憶體股早盤全數上漲，威剛、群聯2檔個股狂飆1根，但收盤漲勢收斂，甚至有3檔翻黑下挫。威剛收盤漲了9.21%，收在296.5元。群聯漲7.87%，以2055元作收。南亞科漲逾6%，十銓漲逾4%，力積電、旺宏、創見小漲。但鈺創、廣穎跌逾3%，華邦電小挫0.95%。

此外，股王信驊盤中再創新天價8930元，推升台股史上個股股價新高。收盤漲勢收斂，漲了370元，以8700元作收，漲幅4.44%，單日成交張數338張。

今日總成交值達7910.3億元，逼近8000億大關，為史上第5大。成交張數1299萬張，委買張數2667萬張，委賣張數1743萬張。

