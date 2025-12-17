重演Uber燒錢大戰！他曝AI投資暴衝真相：創投不計代價，也要搶下「贏者全拿」王座

「我覺得對我們（VC）來說，AI才剛剛開始發展，還沒泡沫化。」當所有人都議論著AI過熱時，Essence VC管理合夥人陳恩平卻如此表示。

這名來自台灣的工程師，從創業家轉身成為頂尖創投，曾在找不到工作時被所有創投拒絕，如今卻讓紅杉資本、a16z等頂級創投搶著合作。他認為，今日的AI熱潮與當年的網路泡沫本質不同，因為這一波新創正在以破天荒的速度創造實質營收。

像是AI生成程式的Cursor等新創，能在短短1到2年內將年化營收衝上驚人的5億美元，這在歷史上幾乎是聞所未聞的現象。

學Uber和Lyft搶地盤，創投砸錢就是想獨霸

陳恩平表示，目前對AI新創的投資邏輯，是一場「搶地盤」大戰。如同多年前Uber與Lyft爭奪成為市場龍頭時，創投們願意燒錢補貼，就是為了確保在特定行業成為絕對的「王者」；儘管Cursor目前也遇到商業模式尚無法獲利的挑戰，但是大家仍然看好他的前景，正是因為它已經搶下了「IDE」（Integrated Development Environment，整合開發環境）這塊地盤的有利位置。

「你的工作就是要去穩固你這個王者的地位。」這是AI新創的當務之急。創投的目標是押注那些能夠在所有行業和工具中實現「贏者全拿」的公司。這導致了融資速度的極度膨脹：從種子輪到下一輪融資，估值和金額都以極快的速度跳躍，只為確保擁有最多資源、最快成長，讓競爭者望塵莫及。

面對AI原生新創的威脅，陳恩平則建議，原有的SaaS（軟體即服務）新創必須盡快轉型，否則即便是像雲端資料庫AirTable這樣過去的明星，也可能面臨被收購或邊緣化的風險。

而轉型的關鍵，就是資料的完整性和健全度，哪怕是「LLM Wrapper」（套著語言模型的服務），也能在獨特市場中搶占先機。

陳恩平

Essence VC 陳恩平 圖/陳恩平

創投Essence VC管理合夥人，曾是AI訓練新創Hyperpilot創辦人，以素人之姿成為獨立創投，專注基礎設施和開發工具領域的投資，曾投資Jasper.ai、ComfyUI等新創，2025年完成4,100萬美元的第4期基金募資。

